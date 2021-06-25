https://ria.ru/20210625/kuban-1738586632.html

На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе

На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе - РИА Новости, 25.06.2021

На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе

Власти Краснодарского края на данный момент не рассматривают никакие изменения новых правил пребывания туристов на курорте, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:24

2021-06-25T13:24

2021-06-25T13:37

новости - туризм

коронавирус в россии

зарина догузова

вениамин кондратьев

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края на данный момент не рассматривают никакие изменения новых правил пребывания туристов на курорте, сообщили в администрации региона.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус."На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."Да, требования с 1 августа предъявить сертификат о вакцинации или справку о медотводе и ПЦР-тест. Остальные решения - за туристами", - сообщили РИА Новости в минкурортов Кубани.

https://ria.ru/20210623/turizm-1738236220.html

краснодарский край

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новости - туризм, коронавирус в россии, зарина догузова, вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край