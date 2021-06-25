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Туризм
https://ria.ru/20210625/kuban-1738586632.html
На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе
На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе - РИА Новости, 25.06.2021
На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе
Власти Краснодарского края на данный момент не рассматривают никакие изменения новых правил пребывания туристов на курорте, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:24
2021-06-25T13:37
новости - туризм
коронавирус в россии
зарина догузова
вениамин кондратьев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края на данный момент не рассматривают никакие изменения новых правил пребывания туристов на курорте, сообщили в администрации региона.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус."На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."Да, требования с 1 августа предъявить сертификат о вакцинации или справку о медотводе и ПЦР-тест. Остальные решения - за туристами", - сообщили РИА Новости в минкурортов Кубани.
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новости - туризм, коронавирус в россии, зарина догузова, вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания туристов на отдыхе
13:24 25.06.2021 (обновлено: 13:37 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск
Отдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

На Кубани не рассматривают изменений новых правил пребывания туристов на курортах

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края на данный момент не рассматривают никакие изменения новых правил пребывания туристов на курорте, сообщили в администрации региона.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
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"На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
"Да, требования с 1 августа предъявить сертификат о вакцинации или справку о медотводе и ПЦР-тест. Остальные решения - за туристами", - сообщили РИА Новости в минкурортов Кубани.
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииЗарина ДогузоваВениамин КондратьевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский край
 
 
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