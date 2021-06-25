https://ria.ru/20210625/krym-1738673531.html
В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых
В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых - РИА Новости, 25.06.2021
В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых
Дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:51
2021-06-25T19:51
2021-06-25T19:54
туризм
коронавирус в россии
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_9cf64d7d7f7a4b2fd4fb42983f700f19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20210625/krym-1738587249.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_87323d9ed31290232d2583d71529afb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, республика крым, общество
В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых
19:51 25.06.2021 (обновлено: 19:54 25.06.2021)
В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на въезд и отдых