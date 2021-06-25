https://ria.ru/20210625/krym-1738673531.html

В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых

В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых - РИА Новости, 25.06.2021

В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения на отдых

Дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:51

2021-06-25T19:51

2021-06-25T19:54

туризм

коронавирус в россии

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20210625/krym-1738587249.html

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коронавирус в россии, республика крым, общество