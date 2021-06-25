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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/krym-1738587249.html
В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для туристов
В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для туристов - РИА Новости, 25.06.2021
В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для туристов
Крым остается открытым для туристов, россиянам по приезде не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:25
2021-06-25T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Крым остается открытым для туристов, россиянам по приезде не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - говорится в сообщении.При этом в аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим."При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются", - подчеркнули в министерстве.В министерстве также отметили, что во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район — там залы можно заполнять не более чем на 50%."Запрещено в Крыму: работа хостелов; в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште — работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита", - подчеркнули в министерствеКроме того, также под запретом остается работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций, проведение ярмарок, мастер-классов и розыгрышей в торговых центрах."Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20210622/krym-1738055796.html
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коронавирус в россии, россия, туризм, республика крым
В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для туристов
13:25 25.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
Люди загорают на пляже в поселке Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для прибывающих на полуостров

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Крым остается открытым для туристов, россиянам по приезде не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
"Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - говорится в сообщении.
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При этом в аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
"При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются", - подчеркнули в министерстве.
В министерстве также отметили, что во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
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Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район — там залы можно заполнять не более чем на 50%.
"Запрещено в Крыму: работа хостелов; в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште — работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита", - подчеркнули в министерстве
Кроме того, также под запретом остается работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций, проведение ярмарок, мастер-классов и розыгрышей в торговых центрах.
"Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено", - подчеркнули в министерстве.
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