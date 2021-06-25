https://ria.ru/20210625/krym-1738530661.html

Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций

Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций - РИА Новости, 25.06.2021

Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций

Болгарская делегация во время визита в Крым столкнулась с рядом неудобств, связанными с санкциями, в их числе отсутствие прямого авиасообщения с регионом и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:36

2021-06-25T06:36

2021-06-25T09:28

россия

фонд президентских грантов

симферополь

республика крым

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Болгарская делегация во время визита в Крым столкнулась с рядом неудобств, связанными с санкциями, в их числе отсутствие прямого авиасообщения с регионом и невозможность воспользоваться своими банковскими картами, сообщил РИА Новости глава делегации Пламен Милетков.Делегация в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Делегация прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.При этом, по его словам, на развитии самого Крыма санкции никак не сказываются."Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем", - подчеркнул Милетков.

https://ria.ru/20210625/krym-1738529993.html

россия

симферополь

республика крым

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россия, фонд президентских грантов, симферополь, республика крым, в мире, политика