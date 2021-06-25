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Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России - РИА Новости, 25.06.2021
Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T06:12
2021-06-25T09:34
россия
фонд президентских грантов
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.Группа в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В нее вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Все они прибыли для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.Собеседник агентства также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них — длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов".При этом, считает Милетков, на развитии самого региона ограничения никак не сказываются."Санкции Запада считаю несостоятельными, &lt;...&gt; на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем", — заключил он.Парламентарий отметил, что республика не просто приспособилась к внешнему давлению, но и динамично развивается.
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россия, фонд президентских грантов, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире, политика
Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
06:12 25.06.2021 (обновлено: 09:34 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава болгарской делегации в Крыму назвал полуостров законной частью России

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.
Группа в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В нее вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Все они прибыли для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты", — сказал РИА Новости Милетков.

Собеседник агентства также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них — длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов".
При этом, считает Милетков, на развитии самого региона ограничения никак не сказываются.
"Санкции Запада считаю несостоятельными, <...> на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем", — заключил он.
Парламентарий отметил, что республика не просто приспособилась к внешнему давлению, но и динамично развивается.
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