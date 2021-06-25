https://ria.ru/20210625/krym-1738529993.html

Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России

Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России - РИА Новости, 25.06.2021

Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России

Глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:12

2021-06-25T06:12

2021-06-25T09:34

россия

фонд президентских грантов

владимир путин

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республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.Группа в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В нее вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Все они прибыли для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.Собеседник агентства также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них — длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов".При этом, считает Милетков, на развитии самого региона ограничения никак не сказываются."Санкции Запада считаю несостоятельными, <...> на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем", — заключил он.Парламентарий отметил, что республика не просто приспособилась к внешнему давлению, но и динамично развивается.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

украина

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россия, фонд президентских грантов, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире, политика