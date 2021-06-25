https://ria.ru/20210625/krym-1738524494.html

В Минобороны отчитались об устранении последствий наводнений в Крыму

В Минобороны отчитались об устранении последствий наводнений в Крыму - РИА Новости, 25.06.2021

В Минобороны отчитались об устранении последствий наводнений в Крыму

Основные работы по устранению последствий ЧС в районах Керчи, Ялты и Севастополя завершены, заявило Минобороны. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:10

2021-06-25T03:10

2021-06-25T04:38

подтопления в крыму

россия

керчь

южный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

республика крым

кировский район

происшествия

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РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 25 июн — РИА Новости. Основные работы по устранению последствий ЧС в районах Керчи, Ялты и Севастополя завершены, заявило Минобороны.Отмечается, что в Крыму продолжается расчистка завалов, очистка улиц и дворов жилых домов, систем водоотвода, водостоков и подвальных помещений от мусора и илистых отложений. Идет промывка дорог и прилегающей территории, обеспечение гражданского населения питьевой водой и электроэнергией."Военнослужащими очищено всего 139 километров дорог, свыше 57 кубометров территорий социально значимых объектов (школы, детские сады, больницы), приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Восстановлено 66 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено свыше пяти тысяч кубометров мусора, оказана помощь населению по вывозу из 237 домов пришедшего в негодность имущества. Осуществлен подвоз и раздача местным жителям более 470 кубометров питьевой воды", — добавили в Минобороны.Отмечается, что работы по ликвидации последствий ЧС проводятся с использованием 492 единиц военной техники, 36 самосвалов, 13 авторазливочных станций и более 180 грузовых автомобилей. К мониторингу обстановки привлекли четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата.Как сообщает ведомство, по поручению Владимира Путина и указанию министра обороны Сергея Шойгу в ликвидации ЧС в Крыму от Минобороны задействовали около 21 тысячи человек и 1367 единиц техники.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Разгул стихии привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Режим ЧС ввели в Ялтинском регионе, Керчи и районах на востоке Крыма.В составе мобильных отрядов Минобороны задействована инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автоцистерны для подвоза питьевой воды, большегрузные автомобили для перевозки вещей жителей, стройматериалов и товаров первой необходимости. По запросу местных администраций развернуты полевые кухни.

https://ria.ru/20210624/uscherb-1738500104.html

россия

керчь

республика крым

кировский район

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Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте 2021-06-25T03:10 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, керчь, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, республика крым, кировский район, происшествия