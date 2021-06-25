https://ria.ru/20210625/krid-1738649962.html

Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка

Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка - РИА Новости, 25.06.2021

Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка

Российский рэп-исполнитель Егор Крид, которому сегодня исполнилось 27 лет, опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T20:14

2021-06-25T20:14

2021-06-25T20:14

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Егор Крид, которому сегодня исполнилось 27 лет, опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG Buda (Григорий Ляхов). Крид, уже по традиции, играет плохого парня. Его герой вместе с напарниками, в числе которых OG Buda, проникают в сейф. Но вместо того, чтобы быстро заполнить мешки купюрами и скрыться, музыкант начинает пафосно разбрасываться ими и рассказывать о несостоявшейся любви с некой девушкой. После Крид и его команда спокойно покидают банк и устраивают гонки по ночному городу. Но и тогда исполнитель не может выбросить из головы свою подругу.За несколько часов видео, созданное в стиле "gangsta style", набрало более 450 тысяч просмотров и 76 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что у Крида и OG Buda получилась "приятная коллаборация". Известно, что песня "Здравствуйте" появится в новом альбоме рэпера "Pussy boy", релиз которого запланирован на середину июля.

https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, егор крид, youtube