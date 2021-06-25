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Культура
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Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка
Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка - РИА Новости, 25.06.2021
Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка
Российский рэп-исполнитель Егор Крид, которому сегодня исполнилось 27 лет, опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:14
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Егор Крид, которому сегодня исполнилось 27 лет, опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG Buda (Григорий Ляхов). Крид, уже по традиции, играет плохого парня. Его герой вместе с напарниками, в числе которых OG Buda, проникают в сейф. Но вместо того, чтобы быстро заполнить мешки купюрами и скрыться, музыкант начинает пафосно разбрасываться ими и рассказывать о несостоявшейся любви с некой девушкой. После Крид и его команда спокойно покидают банк и устраивают гонки по ночному городу. Но и тогда исполнитель не может выбросить из головы свою подругу.За несколько часов видео, созданное в стиле "gangsta style", набрало более 450 тысяч просмотров и 76 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что у Крида и OG Buda получилась "приятная коллаборация". Известно, что песня "Здравствуйте" появится в новом альбоме рэпера "Pussy boy", релиз которого запланирован на середину июля.
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новости культуры, егор крид, youtube

Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка

20:14 25.06.2021
 
© Егор Крид/YoutubeКадр из клипа Егора Крида и OG Buda "Здравствуйте"
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте
© Егор Крид/Youtube
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Егор Крид, которому сегодня исполнилось 27 лет, опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG Buda (Григорий Ляхов).
Крид, уже по традиции, играет плохого парня. Его герой вместе с напарниками, в числе которых OG Buda, проникают в сейф. Но вместо того, чтобы быстро заполнить мешки купюрами и скрыться, музыкант начинает пафосно разбрасываться ими и рассказывать о несостоявшейся любви с некой девушкой.

"Вода, утоли меня, огонь, разожги меня", — произносит Егор Крид фразы, напоминающие слова то ли из древнего приворота-отворота, то ли из песни Надежды Кадышевой.

После Крид и его команда спокойно покидают банк и устраивают гонки по ночному городу. Но и тогда исполнитель не может выбросить из головы свою подругу.
За несколько часов видео, созданное в стиле "gangsta style", набрало более 450 тысяч просмотров и 76 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что у Крида и OG Buda получилась "приятная коллаборация".
Известно, что песня "Здравствуйте" появится в новом альбоме рэпера "Pussy boy", релиз которого запланирован на середину июля.
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