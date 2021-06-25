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В Кремле прокомментировали позицию Евросоюза по диалогу с Москвой
В Кремле прокомментировали позицию Евросоюза по диалогу с Москвой - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле прокомментировали позицию Евросоюза по диалогу с Москвой
Позиция Евросоюза по диалогу с Москвой во многом непоследовательна и местами непонятна, тогда как позиция президента РФ Владимира Путина в этом вопросе... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:37
2021-06-25T12:37
россия
евросоюз
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Позиция Евросоюза по диалогу с Москвой во многом непоследовательна и местами непонятна, тогда как позиция президента РФ Владимира Путина в этом вопросе предельно ясна и последовательна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России", говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии."Позиция президента Путина предельно ясна и последовательна. Позиция европейцев - она множественна, не совсем последовательна, местами непонятна, и, конечно, наверное, еще европейцам предстоит пройти определенный путь в окончательном формулировании этой позиции", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах диалога.Он также отметил, что в вопросе налаживания диалога "в идеале это должно быть движение навстречу друг другу, здесь должна быть обоюдная политическая воля".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/mid-1738570585.html
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россия, евросоюз, дмитрий песков, в мире
В Кремле прокомментировали позицию Евросоюза по диалогу с Москвой
12:37 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Песков заявил, что позиция Евросоюза по диалогу с Москвой непоследовательна и местами непонятна

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Позиция Евросоюза по диалогу с Москвой во многом непоследовательна и местами непонятна, тогда как позиция президента РФ Владимира Путина в этом вопросе предельно ясна и последовательна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России", говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.
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"Позиция президента Путина предельно ясна и последовательна. Позиция европейцев - она множественна, не совсем последовательна, местами непонятна, и, конечно, наверное, еще европейцам предстоит пройти определенный путь в окончательном формулировании этой позиции", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах диалога.
Он также отметил, что в вопросе налаживания диалога "в идеале это должно быть движение навстречу друг другу, здесь должна быть обоюдная политическая воля".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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