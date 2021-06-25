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В Кремле ответили на слова младоевропейцев об угрозе со стороны России
В Кремле ответили на слова младоевропейцев об угрозе со стороны России - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле ответили на слова младоевропейцев об угрозе со стороны России
В Кремле не понимают заявлений младоевропейцев об угрозе со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:35
2021-06-25T13:25
нато
евросоюз
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
франция
сирия
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Кремле не понимают заявлений младоевропейцев об угрозе со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Германия и Франция предложили провести саммит ЕС с участием России. Эта инициатива не получила поддержки большинства стран — участниц Евросоюза. Кроме того, лидеры ЕС по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России"."Мы знаем, что речь в основном идет о так называемых младоевропейцах — это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю — мы сожалеем в этой связи", — отметил Песков.Он обратил внимание на противоречивость позиции руководства этих стран, поскольку оно безосновательно говорит о наличии некой угрозы со стороны Москвы, но при этом делает все возможное, чтобы на их территории находилось как можно больше военных из стран НАТО, в частности из США.По его словам, "тем самым возникает замкнутый круг"."И плюс к этому они еще отказываются от диалога. С нашей точки зрения, такая позиция является нелогичной, более того, она является пагубной с точки зрения перспектив на будущее", — сказал Песков.Он отметил, что "это ведет не к укреплению безопасности на континенте, а наоборот, это ведет к повышению напряженности"."Ведь это не мы в третьих странах размещаем вооруженные силы, а иностранные вооруженные силы размещаются непосредственно вблизи наших границ, вынуждая нас принимать меры по защите самих себя. Ведь это же не мы прилетаем на другие континенты, а с других континентов прилетают к нашим границам. Вот о чем идет речь", — пояснил представитель Кремля.При этом он подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в проведении саммита Россия — ЕС и нормализации отношений с Брюсселем.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейских лидеров проявить храбрость и стремиться установить прямой контакт с Кремлем и Владимиром Путиным. В частности, она предложила создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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нато, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, сирия, россия
В Кремле ответили на слова младоевропейцев об угрозе со стороны России
12:35 25.06.2021 (обновлено: 13:25 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Кремле отреагировали на заявления младоевропейцев об угрозе со стороны России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Кремле не понимают заявлений младоевропейцев об угрозе со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Германия и Франция предложили провести саммит ЕС с участием России. Эта инициатива не получила поддержки большинства стран — участниц Евросоюза. Кроме того, лидеры ЕС по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".
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"Мы знаем, что речь в основном идет о так называемых младоевропейцах — это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю — мы сожалеем в этой связи", — отметил Песков.
Он обратил внимание на противоречивость позиции руководства этих стран, поскольку оно безосновательно говорит о наличии некой угрозы со стороны Москвы, но при этом делает все возможное, чтобы на их территории находилось как можно больше военных из стран НАТО, в частности из США.
По его словам, "тем самым возникает замкнутый круг".
"И плюс к этому они еще отказываются от диалога. С нашей точки зрения, такая позиция является нелогичной, более того, она является пагубной с точки зрения перспектив на будущее", — сказал Песков.
Он отметил, что "это ведет не к укреплению безопасности на континенте, а наоборот, это ведет к повышению напряженности".
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"Ведь это не мы в третьих странах размещаем вооруженные силы, а иностранные вооруженные силы размещаются непосредственно вблизи наших границ, вынуждая нас принимать меры по защите самих себя. Ведь это же не мы прилетаем на другие континенты, а с других континентов прилетают к нашим границам. Вот о чем идет речь", — пояснил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в проведении саммита Россия — ЕС и нормализации отношений с Брюсселем.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейских лидеров проявить храбрость и стремиться установить прямой контакт с Кремлем и Владимиром Путиным. В частности, она предложила создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.
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НАТОЕвросоюзАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияСирияРоссия
 
 
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