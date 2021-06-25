Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/kotsaba-1738574001.html
Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске
Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске - РИА Новости, 25.06.2021
Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске
Украинский журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, заявил, что... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:22
2021-06-25T12:23
facebook
василий муравицкий
страна.ua
руслан коцаба
ивано-франковск
павел шеремет
ивано-франковская область
львовская область
amnesty international
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143194/34/1431943427_0:88:800:538_1920x0_80_0_0_94aa8b333169f720e7f025918694186e.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинский журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, заявил, что радикалы напали на него на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска и облили зеленкой, она попала ему в глаза."Сегодня в полночь, примерно в 00.30 (время совпадает с мск.) на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице", - написал Коцаба в пятницу на своей странице в Facebook.Журналист опубликовал фотографии, на которых видно, что ему облили зеленкой лицо, которая попала в глаза.Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене. В 2018 году Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор.В июле 2017 года Коцаба заявлял о нападении на него в киевском метро. По словам журналиста, на него напали националисты, рассекли ему губу. Также журналист жаловался на постоянные преследования и угрозы в свой адрес с требованиями уехать за границу.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738566288.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/es-1738437071.html
ивано-франковск
ивано-франковская область
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/143194/34/1431943427_0:13:800:613_1920x0_80_0_0_b2c943559d03b8e764d44add81a0f19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, василий муравицкий, страна.ua, руслан коцаба, ивано-франковск, павел шеремет, ивано-франковская область, львовская область, amnesty international, в мире
Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске
12:22 25.06.2021 (обновлено: 12:23 25.06.2021)
 
© Фото : Mykola Vasylechko Руслан Коцаба в ходе митинга у здания Генпрокуратуры Украины в Киеве
Руслан Коцаба в ходе митинга у здания Генпрокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Mykola Vasylechko

Радикалы облили зеленкой журналиста Коцабу в Ивано-Франковске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинский журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, заявил, что радикалы напали на него на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска и облили зеленкой, она попала ему в глаза.
"Сегодня в полночь, примерно в 00.30 (время совпадает с мск.) на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице", - написал Коцаба в пятницу на своей странице в Facebook.
Журналист опубликовал фотографии, на которых видно, что ему облили зеленкой лицо, которая попала в глаза.
Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
11:49
МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой
Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене. В 2018 году Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор.
В июле 2017 года Коцаба заявлял о нападении на него в киевском метро. По словам журналиста, на него напали националисты, рассекли ему губу. Также журналист жаловался на постоянные преследования и угрозы в свой адрес с требованиями уехать за границу.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:50Сказано в эфире
Эксперт: мнение Украины по саммиту Россия – ЕС никого не интересует
 
FacebookВасилий МуравицкийСтрана.uaРуслан КоцабаИвано-ФранковскПавел ШереметИвано-Франковская областьЛьвовская областьAmnesty InternationalВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
Лента новостейМолния