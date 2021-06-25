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Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске

Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске - РИА Новости, 25.06.2021

Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске

Украинский журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, заявил, что... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:22

2021-06-25T12:22

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинский журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, заявил, что радикалы напали на него на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска и облили зеленкой, она попала ему в глаза."Сегодня в полночь, примерно в 00.30 (время совпадает с мск.) на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице", - написал Коцаба в пятницу на своей странице в Facebook.Журналист опубликовал фотографии, на которых видно, что ему облили зеленкой лицо, которая попала в глаза.Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене. В 2018 году Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор.В июле 2017 года Коцаба заявлял о нападении на него в киевском метро. По словам журналиста, на него напали националисты, рассекли ему губу. Также журналист жаловался на постоянные преследования и угрозы в свой адрес с требованиями уехать за границу.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738566288.html

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