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Назарбаев привился "Спутником V"
Назарбаев привился "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021
Назарбаев привился "Спутником V"
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V", сообщила в пятницу его пресс-служба. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:20
2021-06-25T15:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нурсултан назарбаев
казахстан
вакцинация
в мире
вакцина "спутник v"
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НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V", сообщила в пятницу его пресс-служба."Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении на официальном сайте Назарбаева.После вакцинации Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться."В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.Для вакцинации в стране доступны четыре вакцины - российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.
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коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, казахстан, вакцинация, в мире, вакцина "спутник v"
Назарбаев привился "Спутником V"
15:20 25.06.2021 (обновлено: 15:27 25.06.2021)
 
© Фото : официальный сайт Нурсултана НазарбаеваНурсултан Назарбаев привился "Спутником V"
Нурсултан Назарбаев привился Спутником V - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : официальный сайт Нурсултана Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V"

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НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V", сообщила в пятницу его пресс-служба.
"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении на официальном сайте Назарбаева.
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После вакцинации Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться.
"В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.
Для вакцинации в стране доступны четыре вакцины - российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нурсултан НазарбаевКазахстанВакцинацияВ миреВакцина "Спутник V"
 
 
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