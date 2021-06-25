https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738615843.html

Назарбаев привился "Спутником V"

Назарбаев привился "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021

Назарбаев привился "Спутником V"

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V", сообщила в пятницу его пресс-служба. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:20

2021-06-25T15:20

2021-06-25T15:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нурсултан назарбаев

казахстан

вакцинация

в мире

вакцина "спутник v"

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НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V", сообщила в пятницу его пресс-служба."Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении на официальном сайте Назарбаева.После вакцинации Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться."В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.Для вакцинации в стране доступны четыре вакцины - российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.

https://ria.ru/20210625/privivka-1738576413.html

казахстан

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коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, казахстан, вакцинация, в мире, вакцина "спутник v"