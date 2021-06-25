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В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины
В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины - РИА Новости, 25.06.2021
В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины
Коронавирусная инфекция на сегодняшний день в России была выявлена лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины, при этом заболевание протекает в легкой... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:20
2021-06-25T14:20
2021-06-25T15:20
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция на сегодняшний день в России была выявлена лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины, при этом заболевание протекает в легкой форме, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины. Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей, и российские вакцины дают такую защиту.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины
14:20 25.06.2021 (обновлено: 15:20 25.06.2021)
Коронавирусную инфекцию выявили лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины россиян