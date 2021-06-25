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В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины

В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины - РИА Новости, 25.06.2021

В России выявили COVID-19 у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины

Коронавирусная инфекция на сегодняшний день в России была выявлена лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины, при этом заболевание протекает в легкой... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:20

2021-06-25T14:20

2021-06-25T15:20

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михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция на сегодняшний день в России была выявлена лишь у 0,5% привившихся двумя компонентами вакцины, при этом заболевание протекает в легкой форме, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины. Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей, и российские вакцины дают такую защиту.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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