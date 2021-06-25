https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738594446.html

Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19

Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ изменилась картина болеющих коронавирусом, увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:58

2021-06-25T13:58

2021-06-25T14:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ изменилась картина болеющих коронавирусом, увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет."По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России на данный момент развернуты 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов."Хочу отметить, что сегодня развернуто у нас в обществ сложности по стране 173 тысячи коек, то есть коек достаточное количество, мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов", - заявил он в ходе заседания президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В тяжелом состоянии по течению коронавируса находятся 12% от всех госпитализированных, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в состоянии тяжелом, реанимационных коек достаточно, у нас задействовано менее 15% от общего ресурса коек с искусственной вентиляцией легких", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия