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Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19
Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ изменилась картина болеющих коронавирусом, увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:58
2021-06-25T13:58
2021-06-25T14:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ изменилась картина болеющих коронавирусом, увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет."По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России на данный момент развернуты 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов."Хочу отметить, что сегодня развернуто у нас в обществ сложности по стране 173 тысячи коек, то есть коек достаточное количество, мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов", - заявил он в ходе заседания президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В тяжелом состоянии по течению коронавируса находятся 12% от всех госпитализированных, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в состоянии тяжелом, реанимационных коек достаточно, у нас задействовано менее 15% от общего ресурса коек с искусственной вентиляцией легких", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19
13:58 25.06.2021 (обновлено: 14:15 25.06.2021)
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа пациентов в возрасте 26-40 лет
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил, что в РФ изменилась картина болеющих коронавирусом, увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.
"По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России
на данный момент развернуты 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов.
"Хочу отметить, что сегодня развернуто у нас в обществ сложности по стране 173 тысячи коек, то есть коек достаточное количество, мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов", - заявил он в ходе заседания президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В тяжелом состоянии по течению коронавируса находятся 12% от всех госпитализированных, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в состоянии тяжелом, реанимационных коек достаточно, у нас задействовано менее 15% от общего ресурса коек с искусственной вентиляцией легких", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.