https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738571010.html

В Москве за сутки госпитализировали 1772 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1772 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1772 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1772 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1772 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 772 человека. На ИВЛ находится 669 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 4 558 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 135 580.Также в столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738529518.html

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