https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738563773.html
В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января
В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января - РИА Новости, 25.06.2021
В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января
Максимум смертей с COVID-19 с 21 января зарегистрирован в России (601), общее число смертей выросло до 132 064, следует из данных оперативного штаба по борьбе с РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:38
2021-06-25T11:38
2021-06-25T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Максимум смертей с COVID-19 с 21 января зарегистрирован в России (601), общее число смертей выросло до 132 064, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно статистике штаба, 21 января в стране было зарегистрировано 612 смертей с заболеванием."За последние сутки подтверждена 601 смерть... За весь период по России умерли 132 064 человека", - говорится в сообщении.Число смертей с коронавирусом за сутки в Москве обновило рекорд, составив 98 случав, также 98 человек с инфекцией за сутки скончались в Санкт-Петербурге, 26 - в Бурятии.
https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января
11:38 25.06.2021 (обновлено: 11:42 25.06.2021)
В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января