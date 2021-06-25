https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738563773.html

В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января

В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января - РИА Новости, 25.06.2021

В России зафиксировали максимум смертей с COVID-19 с 21 января

Максимум смертей с COVID-19 с 21 января зарегистрирован в России (601), общее число смертей выросло до 132 064, следует из данных оперативного штаба по борьбе с РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:38

2021-06-25T11:38

2021-06-25T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Максимум смертей с COVID-19 с 21 января зарегистрирован в России (601), общее число смертей выросло до 132 064, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно статистике штаба, 21 января в стране было зарегистрировано 612 смертей с заболеванием."За последние сутки подтверждена 601 смерть... За весь период по России умерли 132 064 человека", - говорится в сообщении.Число смертей с коронавирусом за сутки в Москве обновило рекорд, составив 98 случав, также 98 человек с инфекцией за сутки скончались в Санкт-Петербурге, 26 - в Бурятии.

https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html

россия

москва

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество