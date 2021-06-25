https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738562375.html

В России за сутки 14 024 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 14 024 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В России за сутки 14 024 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 14 024 человека после COVID-19, за все время - 4 929 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:34

2021-06-25T11:34

2021-06-25T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 024 человека после COVID-19, за все время - 4 929 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 024 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 929 639", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 4558 человек, в Санкт-Петербурге - 1897, в Подмосковье - 1702.

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738529518.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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