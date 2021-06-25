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В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7916, Подмосковье - 2436, Санкт-Петербурге - 1194, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:32

2021-06-25T11:32

2021-06-25T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7916, Подмосковье - 2436, Санкт-Петербурге - 1194, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 7916, 2. Московская область 2436, 3. Санкт-Петербург 1194 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 10, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 3.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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