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В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7916, Подмосковье - 2436, Санкт-Петербурге - 1194, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:32
2021-06-25T11:32
2021-06-25T11:32
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7916, Подмосковье - 2436, Санкт-Петербурге - 1194, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 7916, 2. Московская область 2436, 3. Санкт-Петербург 1194 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 10, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 3.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом