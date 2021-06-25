https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738527625.html

В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19

В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19

Возникновение новых вариантов COVID-19 наиболее вероятно в местах, где фиксируется наибольшее число заражений, заявил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:42

2021-06-25T04:42

2021-06-25T04:42

распространение коронавируса

георгий базыкин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

сколковский институт науки и технологий

великобритания

индия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возникновение новых вариантов COVID-19 наиболее вероятно в местах, где фиксируется наибольшее число заражений, заявил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Он также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации: доподлинно выяснить, где появилась успешная мутация пока не удалось."Прямо сейчас я не ждал бы возникновения новых вариантов в России, клинически важных, потому что основное, что сейчас происходит - это приход и распространение варианта "дельта", - сказал Базыкин.Он добавил, что вариант "дельта" заменяет разнообразие вариантов, которые были в России до сих пор. По его словам, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет."Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным", - добавил Базыкин.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html

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георгий базыкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, великобритания, индия, общество