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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738527625.html
В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19
В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19
Возникновение новых вариантов COVID-19 наиболее вероятно в местах, где фиксируется наибольшее число заражений, заявил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:42
2021-06-25T04:42
распространение коронавируса
георгий базыкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
сколковский институт науки и технологий
великобритания
индия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возникновение новых вариантов COVID-19 наиболее вероятно в местах, где фиксируется наибольшее число заражений, заявил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Он также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации: доподлинно выяснить, где появилась успешная мутация пока не удалось."Прямо сейчас я не ждал бы возникновения новых вариантов в России, клинически важных, потому что основное, что сейчас происходит - это приход и распространение варианта "дельта", - сказал Базыкин.Он добавил, что вариант "дельта" заменяет разнообразие вариантов, которые были в России до сих пор. По его словам, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет."Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным", - добавил Базыкин.
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георгий базыкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, великобритания, индия, общество
В Сколтехе рассказали, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19
04:42 25.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Профессор Сколтеха спрогнозировал, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возникновение новых вариантов COVID-19 наиболее вероятно в местах, где фиксируется наибольшее число заражений, заявил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

"Возникновение новых вариантов наиболее вероятно там, где большое количество новых случаев. Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много", - сказал Базыкин.

Он также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации: доподлинно выяснить, где появилась успешная мутация пока не удалось.
"Прямо сейчас я не ждал бы возникновения новых вариантов в России, клинически важных, потому что основное, что сейчас происходит - это приход и распространение варианта "дельта", - сказал Базыкин.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
Он добавил, что вариант "дельта" заменяет разнообразие вариантов, которые были в России до сих пор. По его словам, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет.
"Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным", - добавил Базыкин.
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