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Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19
Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19
Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:02
2021-06-25T04:02
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ученый уточнил, что вакцина от какого-то варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.Он пояснил, что при вакцинации иммунная система тренируется замечать уханьский вариант коронавируса и, скорее всего, она будет замечать и другие варианты вируса."Она не воспринимает это как два разных объекта. Вся работа иммунной системы похожа на орудие, которое стреляет по движущейся мишени. Вирус эволюционирует, и ей нужно понимать, что то, что появилось - это все еще тот же самый объект. Если она знает, что в том месте есть мишень, то это сильно упрощает ее задачу. Именного этого мы добиваемся с помощью вакцинации", - сказал Базыкин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, москва, общество
Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19
04:02 25.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал условия снижения смертности от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Если коронавирус снизит свою смертоносность, то, в основном, это произойдет не из-за эволюции этого вируса и того, что он будет "добрее". Снижение смертоносности не в интересах вируса. А произойдет это из-за того, что люди приобретут к нему частичный иммунитет. Тот иммунитет, который приобретен на один вариант вируса, скорее всего, будет защищать, хотя может быть немного хуже и от того варианта вируса, который будет ходить через год", - отметил Базыкин.
Ученый уточнил, что вакцина от какого-то варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.
Он пояснил, что при вакцинации иммунная система тренируется замечать уханьский вариант коронавируса и, скорее всего, она будет замечать и другие варианты вируса.
"Она не воспринимает это как два разных объекта. Вся работа иммунной системы похожа на орудие, которое стреляет по движущейся мишени. Вирус эволюционирует, и ей нужно понимать, что то, что появилось - это все еще тот же самый объект. Если она знает, что в том месте есть мишень, то это сильно упрощает ее задачу. Именного этого мы добиваемся с помощью вакцинации", - сказал Базыкин.
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