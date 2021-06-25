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Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19

Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19

Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:02

2021-06-25T04:02

2021-06-25T04:02

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

сколковский институт науки и технологий

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ученый уточнил, что вакцина от какого-то варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.Он пояснил, что при вакцинации иммунная система тренируется замечать уханьский вариант коронавируса и, скорее всего, она будет замечать и другие варианты вируса."Она не воспринимает это как два разных объекта. Вся работа иммунной системы похожа на орудие, которое стреляет по движущейся мишени. Вирус эволюционирует, и ей нужно понимать, что то, что появилось - это все еще тот же самый объект. Если она знает, что в том месте есть мишень, то это сильно упрощает ее задачу. Именного этого мы добиваемся с помощью вакцинации", - сказал Базыкин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, москва, общество