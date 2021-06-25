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Распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или в МФЦ
Распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или в МФЦ - РИА Новости, 25.06.2021
Распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или в МФЦ
Людям, которые не пользуются смартфонами, интернетом и электронными сервисами, помогут получить и распечатать QR-код для доступа в общепит и мероприятия в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:42
2021-06-25T12:42
2021-06-25T12:42
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Людям, которые не пользуются смартфонами, интернетом и электронными сервисами, помогут получить и распечатать QR-код для доступа в общепит и мероприятия в Москве в поликлиниках по прикреплению или в МФЦ, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники. Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru, воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города. Сотрудники центров госуслуг помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать", - говорится в разъяснении оперштаба столицы в ответ на вопрос, как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами.QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "Емиас.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Стоп Коронавирус" или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-06-25T12:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или в МФЦ
Не имеющим возможности распечатать QR-код москвичам помогут сделать это в поликлиниках или МФЦ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Людям, которые не пользуются смартфонами, интернетом и электронными сервисами, помогут получить и распечатать QR-код для доступа в общепит и мероприятия в Москве
в поликлиниках по прикреплению или в МФЦ, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
"Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники. Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru, воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города. Сотрудники центров госуслуг помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать", - говорится в разъяснении оперштаба столицы в ответ на вопрос, как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами.
QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "Емиас.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Стоп Коронавирус" или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.