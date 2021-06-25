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Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов

Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов - РИА Новости, 25.06.2021

Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов

Государственные лаборатории не нарушают требования по скорости проведения анализов на COVID, но коммерческие клиники необоснованно увеличивают сроки и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:32

2021-06-25T14:32

2021-06-25T14:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственные лаборатории не нарушают требования по скорости проведения анализов на COVID, но коммерческие клиники необоснованно увеличивают сроки и стоимость, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы анализируем скорость выдачи результатов. Если мы сейчас не видим нарушения по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки, необоснованно увеличивают, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований, а также повышают цены", - рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

россия

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2021

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-25T14:32 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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