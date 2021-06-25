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Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов
Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов - РИА Новости, 25.06.2021
Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов
Государственные лаборатории не нарушают требования по скорости проведения анализов на COVID, но коммерческие клиники необоснованно увеличивают сроки и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:32
2021-06-25T14:32
2021-06-25T14:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственные лаборатории не нарушают требования по скорости проведения анализов на COVID, но коммерческие клиники необоснованно увеличивают сроки и стоимость, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы анализируем скорость выдачи результатов. Если мы сейчас не видим нарушения по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки, необоснованно увеличивают, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований, а также повышают цены", - рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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2021-06-25T14:32
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видео, коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков ПЦР-тестов
Попова обвинила коммерческие клиники в нарушении сроков проведения тестов на COVID-19