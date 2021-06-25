https://ria.ru/20210625/klimkin-1738523731.html

Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине

Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине - РИА Новости, 25.06.2021

Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:26

2021-06-25T02:26

2021-06-25T10:16

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павел климкин

мид украины

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ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

франция

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Меркель и Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита России и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу России и ЕС.Он добавил, что "не завидует" Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако Климкин подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо заниматься своим делом, и призвал "не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах".

https://ria.ru/20210624/sammit-1738429998.html

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россия, эммануэль макрон, павел климкин, мид украины, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, в мире