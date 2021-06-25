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https://ria.ru/20210625/klimkin-1738523731.html
Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине
Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине - РИА Новости, 25.06.2021
Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:26
2021-06-25T10:16
россия
эммануэль макрон
павел климкин
мид украины
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Меркель и Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита России и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу России и ЕС.Он добавил, что "не завидует" Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако Климкин подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо заниматься своим делом, и призвал "не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах".
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россия, эммануэль макрон, павел климкин, мид украины, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, в мире
Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине
02:26 25.06.2021 (обновлено: 10:16 25.06.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakЭкс-глава МИД Украины Павел Климкин
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Ronald Zak

Экс-глава МИД Украины Климкин нашел опасность для Киева из-за идеи Меркель о саммите с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Меркель и Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита России и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу России и ЕС.
"Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе. Выглядит сюрреалистично. То есть ерундой. Говорят даже, что Макрон это поддерживает. На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно", — написал Климкин.
Он добавил, что "не завидует" Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако Климкин подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо заниматься своим делом, и призвал "не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах".
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:22
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