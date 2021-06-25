Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/kinzhal-1738596388.html
Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море
Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море - РИА Новости, 25.06.2021
Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море
Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море российских военных учениях уничтожили условного противника,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:04
2021-06-25T14:04
россия
хмеймим
ту-22м3
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
миг-31
сирия
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738588298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8027a8c911e769a5a5cd7b1f65b42acc.jpg
АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 июн – РИА Новости. Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море российских военных учениях уничтожили условного противника, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш."Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством", - сказал генерал.Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт.В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи "по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря", уточнили в Минобороны.Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. "Самолёт условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля", - рассказали в министерстве.Корабельные расчёты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчёты ПВО при подходе "самолёта" на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.Учения проходят с 25 июня в восточной части Средиземного моря, в маневрах в том числе задействованы пять кораблей и две подлодки. По замыслу учений военно-морская группировка вместе с авиацией "выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус", напомнили в Минобороны.
https://ria.ru/20210622/istrebiteli-1738064085.html
https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html
россия
хмеймим
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738588298_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_8351da4b9d29a45f2bb981fd21a558cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хмеймим, ту-22м3, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, миг-31, сирия, вмф рф, безопасность
Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море
14:04 25.06.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземноморье

Читать ria.ru в
АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 июн – РИА Новости. Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море российских военных учениях уничтожили условного противника, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.
"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством", - сказал генерал.
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:58
Британских военных насторожили полеты российских истребителей
Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт.
В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи "по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря", уточнили в Минобороны.
Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.
Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. "Самолёт условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля", - рассказали в министерстве.
Корабельные расчёты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчёты ПВО при подходе "самолёта" на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.
Учения проходят с 25 июня в восточной части Средиземного моря, в маневрах в том числе задействованы пять кораблей и две подлодки. По замыслу учений военно-морская группировка вместе с авиацией "выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус", напомнили в Минобороны.
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 08:00
"Су-57 для другого": зачем Россия строит новый истребитель
 
РоссияХмеймимТу-22М3Сергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31СирияВМФ РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
Лента новостейМолния