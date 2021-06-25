https://ria.ru/20210625/kinzhal-1738596388.html

Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море

Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море - РИА Новости, 25.06.2021

Истребители с ракетами "Кинжал" поразили "противника" в Средиземном море

Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море российских военных учениях уничтожили условного противника,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:04

2021-06-25T14:04

2021-06-25T14:04

россия

хмеймим

ту-22м3

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

миг-31

сирия

вмф рф

безопасность

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АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 июн – РИА Новости. Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море российских военных учениях уничтожили условного противника, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш."Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством", - сказал генерал.Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт.В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи "по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря", уточнили в Минобороны.Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. "Самолёт условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля", - рассказали в министерстве.Корабельные расчёты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчёты ПВО при подходе "самолёта" на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.Учения проходят с 25 июня в восточной части Средиземного моря, в маневрах в том числе задействованы пять кораблей и две подлодки. По замыслу учений военно-морская группировка вместе с авиацией "выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус", напомнили в Минобороны.

https://ria.ru/20210622/istrebiteli-1738064085.html

https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html

россия

хмеймим

сирия

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россия, хмеймим, ту-22м3, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, миг-31, сирия, вмф рф, безопасность