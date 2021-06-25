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В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату - РИА Новости, 25.06.2021
В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:00
2021-06-25T13:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что житель Казани на улице Зорге, 77, заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. По информации источника в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей. Как сообщили местные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не пускать."С помощью сотрудников МЧС входная дверь в квартиру была разблокирована. Мужчину задержали. Информация о наличии у него гранаты не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в момент происшествия в квартире также находилась сожительница подозреваемого.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия, россия
В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
12:00 25.06.2021 (обновлено: 13:14 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Казани силовики задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что житель Казани на улице Зорге, 77, заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. По информации источника в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей. Как сообщили местные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не пускать.
"С помощью сотрудников МЧС входная дверь в квартиру была разблокирована. Мужчину задержали. Информация о наличии у него гранаты не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в момент происшествия в квартире также находилась сожительница подозреваемого.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествияРоссия
 
 
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