https://ria.ru/20210625/kazan-1738568581.html

В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату - РИА Новости, 25.06.2021

В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:00

2021-06-25T12:00

2021-06-25T13:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что житель Казани на улице Зорге, 77, заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. По информации источника в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей. Как сообщили местные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не пускать."С помощью сотрудников МЧС входная дверь в квартиру была разблокирована. Мужчину задержали. Информация о наличии у него гранаты не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в момент происшествия в квартире также находилась сожительница подозреваемого.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/kazan-1738455257.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия, россия