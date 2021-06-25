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Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату - РИА Новости, 25.06.2021
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. РИА Новости, 25.06.2021
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республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77.На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей.Как сообщают региональные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не впускать.
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату
11:30 25.06.2021 (обновлено: 12:31 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77.
На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей.
Как сообщают региональные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не впускать.
 
Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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