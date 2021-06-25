https://ria.ru/20210625/kazan-1738561129.html

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату - РИА Новости, 25.06.2021

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:30

2021-06-25T11:30

2021-06-25T12:31

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77.На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей.Как сообщают региональные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не впускать.

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия