https://ria.ru/20210625/izrail-1738548094.html

Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:11

2021-06-25T10:11

2021-06-25T12:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн — РИА Новости. Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства здравоохранения.Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба."В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", — говорится в заявлении.Исключением являются дети до семи лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты запреты, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

https://rsport.ria.ru/20210625/koronavirus-1738534762.html

https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html

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коронавирус covid-19, израиль, в мире