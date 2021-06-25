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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/izrail-1738548094.html
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19
Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:11
2021-06-25T12:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн — РИА Новости. Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства здравоохранения.Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба."В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", — говорится в заявлении.Исключением являются дети до семи лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты запреты, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
https://rsport.ria.ru/20210625/koronavirus-1738534762.html
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коронавирус covid-19, израиль, в мире
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19
10:11 25.06.2021 (обновлено: 12:40 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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Израиль с пятницы возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн — РИА Новости. Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба.
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"В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", — говорится в заявлении.
Исключением являются дети до семи лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.
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Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты запреты, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
 
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