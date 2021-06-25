https://ria.ru/20210625/izolyatsiya-1738594854.html

В Турции будут изолировать в отелях туристов, зараженных COVID-19

В Турции будут изолировать в отелях туристов, зараженных COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Турции будут изолировать в отелях туристов, зараженных COVID-19

Туристы с положительным тестом на COVID-19 в Турции будут помещены на карантин в отелях, в случае необходимости их госпитализируют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:00

2021-06-25T14:00

2021-06-25T14:00

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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Туристы с положительным тестом на COVID-19 в Турции будут помещены на карантин в отелях, в случае необходимости их госпитализируют, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма республики.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в республике. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения.По условиям въезда в Турцию для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта."Согласно программе "Безопасный туризм", в отелях с номерным фондом в 50 и более номеров должны быть выделены изоляционные зоны. В случае выявления у туриста COVID-19, он и его родственники размещаются в соответствующих комнатах на этаже или в секции, которые выделены для изоляции", - говорится в сообщении минтуризма.Если период изоляции превышает срок бронирования, дополнительные расходы на проживание пациентов и их родственников (максимально - 15 дней) покрываются гостиницей в рамках отдельной страховки, разработанной для отелей."Туристам рекомендуется заранее получить информацию о том, имеет ли объект страховку от подобных случаев. Если у пациента проявляются тяжелые симптомы заболевания, он переводится в медицинское учреждение... Все методы лечения применяются только с согласия пациента", - сообщило министерство.Отмечается, что решение о продолжительности пребывания в больнице, лечения, карантина принимается медицинским учреждением."Страховой полис, приобретенный в России вместе с путевкой у туроператора, покрывает все расходы на лечение от COVID-19. Если турист путешествует самостоятельно, без приобретения турпутевки, рекомендуется приобрести медицинскую страховку, чтобы не сталкиваться с проблемами в случае заражения", - сообщили в минтуризма Турции.Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), в воскресенье сохранился круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о полной отмене комендантского часа с 1 июля в связи с улучшением эпидситуации в стране.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 30 миллионов граждан, две дозы – более 14 миллионов.

https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/yalta-1738083204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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