Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210625/instagram-1738577556.html
Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера
Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера - РИА Новости, 25.06.2021
Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера
Пользователи веб-версии Instagram получат возможность делать публикации прямо с компьютера. Подтверждения этому в Twitter опубликовал консультант по социальным... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:39
2021-06-25T12:39
наука
facebook
instagram
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889291_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2459eab562b4e3599d7815d2d4ec9c42.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи веб-версии Instagram получат возможность делать публикации прямо с компьютера. Подтверждения этому в Twitter опубликовал консультант по социальным сетям Мэтт Наварра.На скриншотах тестовой-версии показан механизм создания постов в веб-версии, который мало чем отличается от привычного по смартфонам алгоритма. Позже представители Facebook (владелец Instagram) подтвердили Bloomberg, что эта функция действительно находится в разработке.Ограничение, которое вынуждало пользователей многие годы использовать для публикации с компьютера обходные пути, часто критиковалось и называлось искусственным. Возможно, нововведение коснется лишь постов, а истории так и останутся эксклюзивом для мобильных платформ.В Facebook не ответили на вопрос, когда возможность загрузки постов с компьютера станет доступна рядовым пользователям. Ожидается, что это произойдет уже в 2021 году.
https://ria.ru/20210526/instagram-1734320507.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cda88006e40f88737a7499430fb777ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, instagram, технологии

Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера

12:39 25.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи веб-версии Instagram получат возможность делать публикации прямо с компьютера. Подтверждения этому в Twitter опубликовал консультант по социальным сетям Мэтт Наварра.
На скриншотах тестовой-версии показан механизм создания постов в веб-версии, который мало чем отличается от привычного по смартфонам алгоритма. Позже представители Facebook (владелец Instagram) подтвердили Bloomberg, что эта функция действительно находится в разработке.
Ограничение, которое вынуждало пользователей многие годы использовать для публикации с компьютера обходные пути, часто критиковалось и называлось искусственным. Возможно, нововведение коснется лишь постов, а истории так и останутся эксклюзивом для мобильных платформ.
В Facebook не ответили на вопрос, когда возможность загрузки постов с компьютера станет доступна рядовым пользователям. Ожидается, что это произойдет уже в 2021 году.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:26
В Instagram появилась новая функция
 
НаукаFacebookInstagramТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Лента новостейМолния