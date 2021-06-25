https://ria.ru/20210625/instagram-1738577556.html

Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера

Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера - РИА Новости, 25.06.2021

Instagram разрешит добавлять публикации с компьютера

Пользователи веб-версии Instagram получат возможность делать публикации прямо с компьютера. Подтверждения этому в Twitter опубликовал консультант по социальным... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:39

2021-06-25T12:39

2021-06-25T12:39

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи веб-версии Instagram получат возможность делать публикации прямо с компьютера. Подтверждения этому в Twitter опубликовал консультант по социальным сетям Мэтт Наварра.На скриншотах тестовой-версии показан механизм создания постов в веб-версии, который мало чем отличается от привычного по смартфонам алгоритма. Позже представители Facebook (владелец Instagram) подтвердили Bloomberg, что эта функция действительно находится в разработке.Ограничение, которое вынуждало пользователей многие годы использовать для публикации с компьютера обходные пути, часто критиковалось и называлось искусственным. Возможно, нововведение коснется лишь постов, а истории так и останутся эксклюзивом для мобильных платформ.В Facebook не ответили на вопрос, когда возможность загрузки постов с компьютера станет доступна рядовым пользователям. Ожидается, что это произойдет уже в 2021 году.

https://ria.ru/20210526/instagram-1734320507.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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