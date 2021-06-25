https://ria.ru/20210625/granitsa-1738519897.html
Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу
Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу - РИА Новости, 25.06.2021
Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу
Перед тем, как собрать аптечку для поездки в другую страну, следует убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, рассказала агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:15
2021-06-25T01:15
2021-06-25T01:15
туризм
анастасия мырсина
bgp litigation
россия
евразийская экономическая комиссия
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Перед тем, как собрать аптечку для поездки в другую страну, следует убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.Она подчеркнула, что экспорт лекарственных препаратов из России согласно федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" осуществляется без ограничений, предусмотренных российским законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности. Однако перемещение лекарств, ограниченных в обороте, также осуществляется на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссииПо словам собеседницы агентства, можно вывозить только для личного пользования без уплаты пошлины препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ.При этом юрлицам необходимо наличие специальной лицензии, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210615/lekarstva-1737009703.html
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анастасия мырсина, bgp litigation, россия, евразийская экономическая комиссия, общество