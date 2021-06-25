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Туризм
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Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу
Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу - РИА Новости, 25.06.2021
Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу
Перед тем, как собрать аптечку для поездки в другую страну, следует убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, рассказала агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:15
2021-06-25T01:15
туризм
анастасия мырсина
bgp litigation
россия
евразийская экономическая комиссия
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Перед тем, как собрать аптечку для поездки в другую страну, следует убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.Она подчеркнула, что экспорт лекарственных препаратов из России согласно федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" осуществляется без ограничений, предусмотренных российским законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности. Однако перемещение лекарств, ограниченных в обороте, также осуществляется на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссииПо словам собеседницы агентства, можно вывозить только для личного пользования без уплаты пошлины препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ.При этом юрлицам необходимо наличие специальной лицензии, заключила эксперт.
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анастасия мырсина, bgp litigation, россия, евразийская экономическая комиссия, общество

Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу

01:15 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Перед тем, как собрать аптечку для поездки в другую страну, следует убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.
Она подчеркнула, что экспорт лекарственных препаратов из России согласно федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" осуществляется без ограничений, предусмотренных российским законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности. Однако перемещение лекарств, ограниченных в обороте, также осуществляется на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
По словам собеседницы агентства, можно вывозить только для личного пользования без уплаты пошлины препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ.
"Если речь идет о физических лицах, то такой вывоз возможен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества препарата по установленному рецепту", — объяснила Мырсина.
При этом юрлицам необходимо наличие специальной лицензии, заключила эксперт.
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Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства
 
ТуризмАнастасия МырсинаBGP LitigationРоссияЕвразийская экономическая комиссияОбщество
 
 
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