https://ria.ru/20210625/grad-1738579301.html
На восток Москвы обрушился град
На восток Москвы обрушился град - РИА Новости, 25.06.2021
На восток Москвы обрушился град
Гроза с градом прошла на востоке Москвы в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:44
2021-06-25T12:44
2021-06-25T16:30
восточный административный округ (москва)
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гроза с градом прошла на востоке Москвы в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости.В частности, осадки наблюдались в столичном районе Новокосино в Восточном административном округе.Ливень с громом, но без града прошел и на юго-востоке столицы, в районе Кузьминки.Гидрометцентр утром продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до ночи воскресенья.
https://ria.ru/20210625/podmoskove-1738573785.html
восточный административный округ (москва)
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В Москве прошел дождь с градом
В отдельных районах Москвы впервые с момента установления жаркой погоды прошел дождь с градом
2021-06-25T12:44
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РИА Новости
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восточный административный округ (москва), гидрометцентр, москва, общество
На восток Москвы обрушился град
12:44 25.06.2021 (обновлено: 16:30 25.06.2021)
Град обрушился на восток Москвы