https://ria.ru/20210625/grad-1738579301.html

На восток Москвы обрушился град

На восток Москвы обрушился град - РИА Новости, 25.06.2021

На восток Москвы обрушился град

Гроза с градом прошла на востоке Москвы в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:44

2021-06-25T12:44

2021-06-25T16:30

восточный административный округ (москва)

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гроза с градом прошла на востоке Москвы в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости.В частности, осадки наблюдались в столичном районе Новокосино в Восточном административном округе.Ливень с громом, но без града прошел и на юго-востоке столицы, в районе Кузьминки.Гидрометцентр утром продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до ночи воскресенья.

https://ria.ru/20210625/podmoskove-1738573785.html

восточный административный округ (москва)

москва

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2021

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В Москве прошел дождь с градом В отдельных районах Москвы впервые с момента установления жаркой погоды прошел дождь с градом 2021-06-25T12:44 true PT0M35S

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восточный административный округ (москва), гидрометцентр, москва, общество