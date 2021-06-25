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В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19

В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19

В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:15

2021-06-25T18:15

2021-06-25T19:20

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия ракова

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.По утренним данным оперштаба, за сутки в столице госпитализировали 1772 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек.Говоря о расширении использования QR-кодов для доступа в различные учреждения, Ракова отметила, что их пока не будут вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. При этом она подчеркнула, что власти будут принимать последующие решения в зависимости от эпидемической ситуации. Заместитель мэра напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины либо после введения однокомпонентного препарата.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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