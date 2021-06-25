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В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19
В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19
В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:15
2021-06-25T19:20
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коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.По утренним данным оперштаба, за сутки в столице госпитализировали 1772 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек.Говоря о расширении использования QR-кодов для доступа в различные учреждения, Ракова отметила, что их пока не будут вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. При этом она подчеркнула, что власти будут принимать последующие решения в зависимости от эпидемической ситуации. Заместитель мэра напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины либо после введения однокомпонентного препарата.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , москва
В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19
18:15 25.06.2021 (обновлено: 19:20 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций из-за COVID-19

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15 процентов", — добавила она.

По утренним данным оперштаба, за сутки в столице госпитализировали 1772 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек.
Говоря о расширении использования QR-кодов для доступа в различные учреждения, Ракова отметила, что их пока не будут вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. При этом она подчеркнула, что власти будут принимать последующие решения в зависимости от эпидемической ситуации.
Заместитель мэра напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины либо после введения однокомпонентного препарата.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаМосква
 
 
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