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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/germaniya-1738685886.html
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию - РИА Новости, 26.06.2021
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию
В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-25T21:33
2021-06-26T04:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
португалия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха."Новые регионы с вариантами вируса - регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса ... первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса", - написано на сайте ведомства.Указывается, что данное положение "вступает в силу со вторника, 29 июня".Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении dpa.Согласно информации на сайте института Роберта Коха, все въезжающие в ФРГ из регионов риска, а также из регионов повышенного риска (или регионов с распространением вариантов вируса) в связи с угрозой заражения коронавирусом должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию (DEA). Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции COVID-19.Дополнительно при въезде из регионов с распространением вариантов вируса отрицательный тест на COVID-19 должен быть предъявлен независимо от наличия справки о вакцинации или о перенесенной болезни.После приезда из региона риска или повышенного риска необходимо соблюдать 10-дневный карантин, который при определенных условиях может быть сокращен. После пребывания в регионе с распространением вариантов коронавируса карантин составляет 14 дней и не может быть сокращен.
https://ria.ru/20210610/germaniya-1736448372.html
https://ria.ru/20210625/delta-1738660389.html
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коронавирус covid-19, россия, португалия, германия, в мире
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию
21:33 25.06.2021 (обновлено: 04:13 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Германия с 29 июня введет ограничения на поездки в Россию и Португалию из-за коронавируса

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха.
"Новые регионы с вариантами вируса - регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса ... первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса", - написано на сайте ведомства.
Указывается, что данное положение "вступает в силу со вторника, 29 июня".
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении dpa.
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Согласно информации на сайте института Роберта Коха, все въезжающие в ФРГ из регионов риска, а также из регионов повышенного риска (или регионов с распространением вариантов вируса) в связи с угрозой заражения коронавирусом должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию (DEA). Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции COVID-19.
Дополнительно при въезде из регионов с распространением вариантов вируса отрицательный тест на COVID-19 должен быть предъявлен независимо от наличия справки о вакцинации или о перенесенной болезни.
После приезда из региона риска или повышенного риска необходимо соблюдать 10-дневный карантин, который при определенных условиях может быть сокращен. После пребывания в регионе с распространением вариантов коронавируса карантин составляет 14 дней и не может быть сокращен.
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