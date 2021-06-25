https://ria.ru/20210625/germaniya-1738685886.html

В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию

В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию - РИА Новости, 26.06.2021

В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию

В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-25T21:33

2021-06-25T21:33

2021-06-26T04:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

португалия

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151896/46/1518964610_183:0:1630:814_1920x0_80_0_0_2cf172763545719f6d6a44e77b3177aa.jpg

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха."Новые регионы с вариантами вируса - регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса ... первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса", - написано на сайте ведомства.Указывается, что данное положение "вступает в силу со вторника, 29 июня".Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении dpa.Согласно информации на сайте института Роберта Коха, все въезжающие в ФРГ из регионов риска, а также из регионов повышенного риска (или регионов с распространением вариантов вируса) в связи с угрозой заражения коронавирусом должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию (DEA). Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции COVID-19.Дополнительно при въезде из регионов с распространением вариантов вируса отрицательный тест на COVID-19 должен быть предъявлен независимо от наличия справки о вакцинации или о перенесенной болезни.После приезда из региона риска или повышенного риска необходимо соблюдать 10-дневный карантин, который при определенных условиях может быть сокращен. После пребывания в регионе с распространением вариантов коронавируса карантин составляет 14 дней и не может быть сокращен.

https://ria.ru/20210610/germaniya-1736448372.html

https://ria.ru/20210625/delta-1738660389.html

россия

португалия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, португалия, германия, в мире