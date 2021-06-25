Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
Гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, арестовали на два месяца
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы и мошенничестве.
"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме "Восточный") СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ, частью 2 статьи 145.1 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (дача взятки, невыплата зарплаты, мошенничество", - сообщает суд.
Уточняется, что подозреваемый и его адвокат просили избрать мерой пресечения домашний арест. По информации суда, "уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда идёт сбор и закрепление доказательств". Подозреваемый не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.