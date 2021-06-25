https://ria.ru/20210625/gendirektor-1738529376.html

Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный

Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный - РИА Новости, 25.06.2021

Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:42

2021-06-25T05:42

2021-06-25T05:42

россия

восточный

благовещенский городской суд

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы и мошенничестве.Уточняется, что подозреваемый и его адвокат просили избрать мерой пресечения домашний арест. По информации суда, "уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда идёт сбор и закрепление доказательств". Подозреваемый не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/narusheniya-1735366609.html

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амурская область

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россия, восточный, благовещенский городской суд, амурская область, благовещенск, происшествия