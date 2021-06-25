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Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный - РИА Новости, 25.06.2021
Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:42
2021-06-25T05:42
россия
восточный
благовещенский городской суд
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы и мошенничестве.Уточняется, что подозреваемый и его адвокат просили избрать мерой пресечения домашний арест. По информации суда, "уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда идёт сбор и закрепление доказательств". Подозреваемый не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
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россия, восточный, благовещенский городской суд, амурская область, благовещенск, происшествия
Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:42 25.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, арестовали на два месяца

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы и мошенничестве.
"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме "Восточный") СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ, частью 2 статьи 145.1 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (дача взятки, невыплата зарплаты, мошенничество", - сообщает суд.
Уточняется, что подозреваемый и его адвокат просили избрать мерой пресечения домашний арест. По информации суда, "уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда идёт сбор и закрепление доказательств". Подозреваемый не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
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