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Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург
Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург - РИА Новости, 25.06.2021
Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:53
2021-06-25T12:53
2021-06-25T12:53
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газпром
москва
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург."Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще одно. Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводится на официальном канале компании в мессенджере Telegram.Управляющий менеджмент "Газпрома" и подразделения компании уже несколько лет располагаются в Санкт-Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридически адрес компании до сих пор находился в столице России.
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россия, алексей миллер, газпром, москва, санкт-петербург, экономика
Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург
Акционеры "Газпрома" одобрили перерегистрацию компании из Москвы в Санкт-Петербург