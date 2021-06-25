https://ria.ru/20210625/gazprom-1738581233.html

Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург

Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург - РИА Новости, 25.06.2021

Акционеры "Газпрома" одобрили переезд компании из Москвы в Петербург

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:53

2021-06-25T12:53

2021-06-25T12:53

россия

алексей миллер

газпром

москва

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург."Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще одно. Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводится на официальном канале компании в мессенджере Telegram.Управляющий менеджмент "Газпрома" и подразделения компании уже несколько лет располагаются в Санкт-Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридически адрес компании до сих пор находился в столице России.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей миллер, газпром, москва, санкт-петербург, экономика