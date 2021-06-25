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Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией
Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией - РИА Новости, 25.06.2021
Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность диалога с Россией в том числе по вопросу контроля над... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:54
2021-06-25T14:22
европа
россия
энтони блинкен
жан-ив ле дриан
нато
мид франции‎
сша
в мире
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность диалога с Россией в том числе по вопросу контроля над вооружениями."Мы сможем завершить стратегические размышления, начатые в 2019 году, включающие, в частности, диалог с Россией по таким ключевым вопросам как контроль над вооружениями с твердым подходом, который мы разделяем. Будь то в НАТО или в ЕС", - сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с Блинкеном."Важно говорить с Россией без наивности. Это делает президент (Франции Эммануэль) Макрон, в августе 2019 году он пригласил президента (России Владимира – ред.) Путина на переговоры. Это только что делал президент (США Джо) Байден. Это большая страна, это наш сосед", - добавил он.Ле Дриан отметил важность иметь стабильные и ясные отношения с Россией. "Основываясь на этих принципах, мы хотим продолжить диалог, но это не мешает нашей твердой позиции, и этому есть доказательства", - добавил французский министр."Но необходимо, чтобы Европа также говорила на высоком уровне с Россией, потому что есть сложные вопросы - контроль над вооружениями", - заявил глава МИД Франции.
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европа, россия, энтони блинкен, жан-ив ле дриан, нато, мид франции‎, сша, в мире
Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией
13:54 25.06.2021 (обновлено: 14:22 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией, в том числе по контролю над вооружениям

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность диалога с Россией в том числе по вопросу контроля над вооружениями.
"Мы сможем завершить стратегические размышления, начатые в 2019 году, включающие, в частности, диалог с Россией по таким ключевым вопросам как контроль над вооружениями с твердым подходом, который мы разделяем. Будь то в НАТО или в ЕС", - сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с Блинкеном.
"Важно говорить с Россией без наивности. Это делает президент (Франции Эммануэль) Макрон, в августе 2019 году он пригласил президента (России Владимира – ред.) Путина на переговоры. Это только что делал президент (США Джо) Байден. Это большая страна, это наш сосед", - добавил он.
Ле Дриан отметил важность иметь стабильные и ясные отношения с Россией. "Основываясь на этих принципах, мы хотим продолжить диалог, но это не мешает нашей твердой позиции, и этому есть доказательства", - добавил французский министр.
"Но необходимо, чтобы Европа также говорила на высоком уровне с Россией, потому что есть сложные вопросы - контроль над вооружениями", - заявил глава МИД Франции.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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ЕвропаРоссияЭнтони БлинкенЖан-Ив Ле ДрианНАТОМИД Франции‎СШАВ мире
 
 
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