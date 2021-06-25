https://ria.ru/20210625/frantsiya-1738593531.html

Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией

Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией - РИА Новости, 25.06.2021

Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность диалога с Россией в том числе по вопросу контроля над... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:54

2021-06-25T13:54

2021-06-25T14:22

европа

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энтони блинкен

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность диалога с Россией в том числе по вопросу контроля над вооружениями."Мы сможем завершить стратегические размышления, начатые в 2019 году, включающие, в частности, диалог с Россией по таким ключевым вопросам как контроль над вооружениями с твердым подходом, который мы разделяем. Будь то в НАТО или в ЕС", - сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с Блинкеном."Важно говорить с Россией без наивности. Это делает президент (Франции Эммануэль) Макрон, в августе 2019 году он пригласил президента (России Владимира – ред.) Путина на переговоры. Это только что делал президент (США Джо) Байден. Это большая страна, это наш сосед", - добавил он.Ле Дриан отметил важность иметь стабильные и ясные отношения с Россией. "Основываясь на этих принципах, мы хотим продолжить диалог, но это не мешает нашей твердой позиции, и этому есть доказательства", - добавил французский министр."Но необходимо, чтобы Европа также говорила на высоком уровне с Россией, потому что есть сложные вопросы - контроль над вооружениями", - заявил глава МИД Франции.

https://ria.ru/20210625/sammit-1738581784.html

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россия

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европа, россия, энтони блинкен, жан-ив ле дриан, нато, мид франции‎, сша, в мире