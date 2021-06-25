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В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги
В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги - РИА Новости, 25.06.2021
В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги
В Сети появились фотографии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:37
2021-06-25T10:37
2021-06-25T13:20
протесты в белоруссии
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
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минск
белоруссия
вильнюс
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети появились фотографии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Их публикует телеканал RT.На кадрах видно, как молодые люди прогуливаются по улицам Минска.Ранее Би-би-си сообщила, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил эту информацию. Он добавил, что девушка виделась с родителями. В посольстве России в Минске сказали, что "решается вопрос ее посещения дипломатами".В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.В июне Протасевич дал интервью, в котором раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил о добровольном сотрудничестве со следствием.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире
В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги
10:37 25.06.2021 (обновлено: 13:20 25.06.2021)
RT опубликовал фото основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушки Сапеги
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
В Сети появились фотографии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
и его девушки Софии Сапеги
. Их публикует телеканал RT.
На кадрах видно, как молодые люди прогуливаются по улицам Минска.
Ранее Би-би-си сообщила, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил эту информацию. Он добавил, что девушка виделась с родителями.
В посольстве России в Минске сказали, что "решается вопрос ее посещения дипломатами".
В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair
совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали.
В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали Сапегу.
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
В июне Протасевич дал интервью, в котором раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил о добровольном сотрудничестве со следствием.