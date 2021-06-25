https://ria.ru/20210625/foto-1738551969.html

В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги

В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги - РИА Новости, 25.06.2021

В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги

В Сети появились фотографии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:37

2021-06-25T10:37

2021-06-25T13:20

протесты в белоруссии

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

минск

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети появились фотографии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Их публикует телеканал RT.На кадрах видно, как молодые люди прогуливаются по улицам Минска.Ранее Би-би-си сообщила, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил эту информацию. Он добавил, что девушка виделась с родителями. В посольстве России в Минске сказали, что "решается вопрос ее посещения дипломатами".В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.В июне Протасевич дал интервью, в котором раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил о добровольном сотрудничестве со следствием.

https://ria.ru/20210615/postanovka-1737051446.html

россия

минск

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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