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Лучшие фото недели: адская жара, необычная аудиенция и слон на кухне
Лучшие фото недели: адская жара, необычная аудиенция и слон на кухне - РИА Новости, 25.06.2021
Лучшие фото недели: адская жара, необычная аудиенция и слон на кухне
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 25.06.2021
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черешня
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евро-2020
погода
кабул
вашингтон
обсерватория
наводнение
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
россия
кабул
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черешня, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евро-2020, погода, кабул, вашингтон, обсерватория, наводнение, коты, протесты, западный берег реки иордан, сектор газа, кэтрин, герцогиня кембриджская, джо байден, владимир путин, ялта, франция, красноярский край, дакка (город), калифорния, северная македония, лондон, манаус, сочи, минск, никосия (город), барселона (город), каракас, сша, джакарта, техас, украина, эфиопия, день памяти и скорби, фото, фото

Лучшие фото недели: адская жара, необычная аудиенция и слон на кухне

11:05 25.06.2021 (обновлено: 11:09 25.06.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Matias Delacroix

Массовый урок в Международный день йоги на крыше студии в Каракасе.

Люди занимаются йогой в Международный день йоги на крыше студии в Каракасе, Венесуэла
1 из 30

Массовый урок в Международный день йоги на крыше студии в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AFP 2021 / ADEK BERRY

Дети в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.

Дети в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле, Афганистан
2 из 30

Дети в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.

© AFP 2021 / ADEK BERRY
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
3 из 30

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Сбор урожая черешни на объединении "Сады Ставрополья".

Сбор урожая черешни сорта Дайбера черная на ООО плодообъединение Сады Ставрополья
4 из 30

Сбор урожая черешни на объединении "Сады Ставрополья".

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© AFP 2021 / ALBERTO PIZZOLI

На аудиенцию к папе Римскому в Ватикан заглянул необычный гость. Человек-паук, которым оказался 28-летний житель Лигурии Маттиа Виллардита, подарил понтифику маску супергероя.

Мужчина в костюме Человека-паука вручает маску Человека-паука Папе Франциску в Ватикане
5 из 30

На аудиенцию к папе Римскому в Ватикан заглянул необычный гость. Человек-паук, которым оказался 28-летний житель Лигурии Маттиа Виллардита, подарил понтифику маску супергероя.

© AFP 2021 / ALBERTO PIZZOLI
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дезинфекция пляжа в Сочи.

Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи
6 из 30

Дезинфекция пляжа в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Emily Elconin

Танцоры на параде в Техасе, посвященном Дню освобождения рабов.

Танцоры из For The Love of Dance Studio во время парада посвященного Дню освобождения рабов в Техасе
7 из 30

Танцоры на параде в Техасе, посвященном Дню освобождения рабов.

© REUTERS / Emily Elconin
© REUTERS / Facundo Arrizabalaga

Фил Фоден и Эндрю Робертсон во время матча между Англией и Шотландией на Евро-2020.

Фил Фоден и Эндрю Робертсон во время матча между Англией и Шотландией на Евро 2020
8 из 30

Фил Фоден и Эндрю Робертсон во время матча между Англией и Шотландией на Евро-2020.

© REUTERS / Facundo Arrizabalaga
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Активисты сносят забор, протестуя против незаконного строительства в национальном парке Пуща-Водица на Украине.

Активисты сносят забор, протестуя против незаконного девелоперского проекта в Национальном парке Пуща-Водица на Украине
9 из 30

Активисты сносят забор, протестуя против незаконного строительства в национальном парке Пуща-Водица на Украине.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AFP 2021 / ABBAS MOMANI

Палестинцы жгут шины во время ночной демонстрации против расширения еврейского поселения Эвиатар на Западном берегу реки Иордан.

Палестинцы жгут шины во время ночной демонстрации против расширения еврейского поселения Эвиатар на землях деревни Бейта на Западном берегу Иордан
10 из 30

Палестинцы жгут шины во время ночной демонстрации против расширения еврейского поселения Эвиатар на Западном берегу реки Иордан.

© AFP 2021 / ABBAS MOMANI
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Люди фотографируются рядом с термометром, показывающим температуру 129 градусов по Фаренгейту (54 градуса Цельсия) в легендарном калифорнийском нацпарке Долина Смерти.

Люди фотографируются рядом с термометром, показывающим температуру 129 градусов по Фаренгейту (54 градуса Цельсия) в Центре для посетителей Горн-Крик в Национальном парке Долина Смерти, Калифорния
11 из 30

Люди фотографируются рядом с термометром, показывающим температуру 129 градусов по Фаренгейту (54 градуса Цельсия) в легендарном калифорнийском нацпарке Долина Смерти.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Молодые люди у главного здания Московского государственного университета во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция Лучи Победы в Москве
12 из 30

Молодые люди у главного здания Московского государственного университета во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2021 / POOL/Richard Pohle

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в Лондонскую школу экономики на открытие Центра раннего детства Королевского фонда.

Герцогиня Кембриджская прибывает в Лондонскую школу экономики, чтобы отметить открытие Королевского фонда раннего детства, где она приняла участие в круглом столе, посвященном инаугурационному докладу Центра
13 из 30

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в Лондонскую школу экономики на открытие Центра раннего детства Королевского фонда.

© AFP 2021 / POOL/Richard Pohle
© REUTERS / Carlos Barria

Президент США Джо Байден рассказывает на брифинге в Белом доме о программе вакцинации от COVID-19.

Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
14 из 30

Президент США Джо Байден рассказывает на брифинге в Белом доме о программе вакцинации от COVID-19.

© REUTERS / Carlos Barria
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетители московского бассейна "Чайка" в жаркий день. В столичном регионе установилась аномальная погода, побит температурный рекорд 120-летней давности.

Аномальная жара в Москве
15 из 30

Посетители московского бассейна "Чайка" в жаркий день. В столичном регионе установилась аномальная погода, побит температурный рекорд 120-летней давности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Facebook/Radchadawan Peungrasopporn

Cлон в поисках еды на кухне дома в Хуа Хине, Таиланд.

Cлон, ищущий еду на кухне дома, Хуа Хин
16 из 30

Cлон в поисках еды на кухне дома в Хуа Хине, Таиланд.

© AFP 2021 / Facebook/Radchadawan Peungrasopporn
© REUTERS / Henry Nicholls

Шотландские болельщики на Лестер-сквер в Лондоне перед игрой своей сборной против англичан.

Болельщики Шотландии на Лестер-сквер перед матчем Англия - Шотландия , Лондон, Великобритания
17 из 30

Шотландские болельщики на Лестер-сквер в Лондоне перед игрой своей сборной против англичан.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Pilar Olivares

Молодые люди отдыхают на лодке на острове Пакета в Бразилии.

Молодежь отдыхает на лодке на острове Пакета во время массовой вакцинации против COVID-19, Рио-де-Жанейро, Бразилия.
18 из 30

Молодые люди отдыхают на лодке на острове Пакета в Бразилии.

© REUTERS / Pilar Olivares
© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba

Женщина готовит традиционные эфиопские лепешки инджеру в Тигрее.

Женщина готовит инджеру, основной продукт Эфиопии - кисло-ферментированные лепешки. Тигрей, Эфиопия
19 из 30

Женщина готовит традиционные эфиопские лепешки инджеру в Тигрее.

© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди катаются на яхте по Енисею в жаркий день.

Жаркая погода в Красноярском крае
20 из 30

Люди катаются на яхте по Енисею в жаркий день.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2021 / Munir Uz Zaman

Ливень в Дакке.

Женщина во время ливня в Дакке
21 из 30

Ливень в Дакке.

© AFP 2021 / Munir Uz Zaman
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Десятая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX–2021 в Минске.

На 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX–2021 в Минске
22 из 30

Десятая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX–2021 в Минске.

© Sputnik
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
23 из 30

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Пациент с COVID-19 в больнице Джакарты.

Пациент с COVID-19 в больнице в Джакарте
24 из 30

Пациент с COVID-19 в больнице Джакарты.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пляже в Барселоне ранним утром.

Пара рано утром на пляже в Барселоне
25 из 30

Пляже в Барселоне ранним утром.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Bruno Kelly

Участники акции протеста в Манаусе.

Участники акции протеста в Манаусе
26 из 30

Участники акции протеста в Манаусе.

© REUTERS / Bruno Kelly
© AFP 2021 / Loic Venance

Столкновения демонстрантов с жандармами в годовщину гибели Стива Майя Канисо, упавшего в реку во время полицейского рейда на музыкальном фестивале в Нанте.

Столкновения демонстрантов с жандармами в годовщину смерти Стива Майя Канисо, погибшего после падения в реку во время полицейского рейда на Фестивале музыки в Нанте
27 из 30

Столкновения демонстрантов с жандармами в годовщину гибели Стива Майя Канисо, упавшего в реку во время полицейского рейда на музыкальном фестивале в Нанте.

© AFP 2021 / Loic Venance
© REUTERS / MAHMUD HAMS

Девочка с нарисованным на лице палестинским флагом играет в Бейт-Лахии среди обломков зданий, разрушенных израильскими бомбардировками.

Палестинская девочка с нарисованным на лице национальным флагом играет среди обломков зданий, разрушенных в результате израильской бомбардировки сектора Газа в Бейт-Лахии
28 из 30

Девочка с нарисованным на лице палестинским флагом играет в Бейт-Лахии среди обломков зданий, разрушенных израильскими бомбардировками.

© REUTERS / MAHMUD HAMS
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Бездомные кошки на улице в Никосии, Кипр.

Бездомные кошки отдыхают на улице в старом городе Никосии, Кипр
29 из 30

Бездомные кошки на улице в Никосии, Кипр.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© REUTERS / Ognen Teofilovski

Празднование летнего солнцестояния в древней обсерватории Кокино в Северной Македонии.

Празднование летнего солнцестояния в древней обсерватории Кокино, Северная Македония
30 из 30

Празднование летнего солнцестояния в древней обсерватории Кокино в Северной Македонии.

© REUTERS / Ognen Teofilovski
 
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