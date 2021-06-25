Лучшие фото недели: адская жара, необычная аудиенция и слон на кухне
Массовый урок в Международный день йоги на крыше студии в Каракасе.
Массовый урок в Международный день йоги на крыше студии в Каракасе.
Дети в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
Сбор урожая черешни на объединении "Сады Ставрополья".
Сбор урожая черешни на объединении "Сады Ставрополья".
На аудиенцию к папе Римскому в Ватикан заглянул необычный гость. Человек-паук, которым оказался 28-летний житель Лигурии Маттиа Виллардита, подарил понтифику маску супергероя.
На аудиенцию к папе Римскому в Ватикан заглянул необычный гость. Человек-паук, которым оказался 28-летний житель Лигурии Маттиа Виллардита, подарил понтифику маску супергероя.
Дезинфекция пляжа в Сочи.
Танцоры на параде в Техасе, посвященном Дню освобождения рабов.
Фил Фоден и Эндрю Робертсон во время матча между Англией и Шотландией на Евро-2020.
Фил Фоден и Эндрю Робертсон во время матча между Англией и Шотландией на Евро-2020.
Активисты сносят забор, протестуя против незаконного строительства в национальном парке Пуща-Водица на Украине.
Активисты сносят забор, протестуя против незаконного строительства в национальном парке Пуща-Водица на Украине.
Палестинцы жгут шины во время ночной демонстрации против расширения еврейского поселения Эвиатар на Западном берегу реки Иордан.
Палестинцы жгут шины во время ночной демонстрации против расширения еврейского поселения Эвиатар на Западном берегу реки Иордан.
Люди фотографируются рядом с термометром, показывающим температуру 129 градусов по Фаренгейту (54 градуса Цельсия) в легендарном калифорнийском нацпарке Долина Смерти.
Люди фотографируются рядом с термометром, показывающим температуру 129 градусов по Фаренгейту (54 градуса Цельсия) в легендарном калифорнийском нацпарке Долина Смерти.
Молодые люди у главного здания Московского государственного университета во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Молодые люди у главного здания Московского государственного университета во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в Лондонскую школу экономики на открытие Центра раннего детства Королевского фонда.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в Лондонскую школу экономики на открытие Центра раннего детства Королевского фонда.
Президент США Джо Байден рассказывает на брифинге в Белом доме о программе вакцинации от COVID-19.
Президент США Джо Байден рассказывает на брифинге в Белом доме о программе вакцинации от COVID-19.
Посетители московского бассейна "Чайка" в жаркий день. В столичном регионе установилась аномальная погода, побит температурный рекорд 120-летней давности.
Посетители московского бассейна "Чайка" в жаркий день. В столичном регионе установилась аномальная погода, побит температурный рекорд 120-летней давности.
Cлон в поисках еды на кухне дома в Хуа Хине, Таиланд.
Cлон в поисках еды на кухне дома в Хуа Хине, Таиланд.
Шотландские болельщики на Лестер-сквер в Лондоне перед игрой своей сборной против англичан.
Шотландские болельщики на Лестер-сквер в Лондоне перед игрой своей сборной против англичан.
Молодые люди отдыхают на лодке на острове Пакета в Бразилии.
Женщина готовит традиционные эфиопские лепешки инджеру в Тигрее.
Люди катаются на яхте по Енисею в жаркий день.
Ливень в Дакке.
Десятая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX–2021 в Минске.
Десятая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX–2021 в Минске.
Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения.
Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения.
Пациент с COVID-19 в больнице Джакарты.
Пляже в Барселоне ранним утром.
Пляже в Барселоне ранним утром.
Участники акции протеста в Манаусе.
Столкновения демонстрантов с жандармами в годовщину гибели Стива Майя Канисо, упавшего в реку во время полицейского рейда на музыкальном фестивале в Нанте.
Столкновения демонстрантов с жандармами в годовщину гибели Стива Майя Канисо, упавшего в реку во время полицейского рейда на музыкальном фестивале в Нанте.
Девочка с нарисованным на лице палестинским флагом играет в Бейт-Лахии среди обломков зданий, разрушенных израильскими бомбардировками.
Девочка с нарисованным на лице палестинским флагом играет в Бейт-Лахии среди обломков зданий, разрушенных израильскими бомбардировками.
Бездомные кошки на улице в Никосии, Кипр.
Празднование летнего солнцестояния в древней обсерватории Кокино в Северной Македонии.
Празднование летнего солнцестояния в древней обсерватории Кокино в Северной Македонии.