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Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро
Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро - РИА Новости, 25.06.2021
Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро
Полиция и спасатели во французском Дижоне пришли на помощь женщине, которая рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:13
2021-06-25T02:13
франция
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция и спасатели во французском Дижоне пришли на помощь женщине, которая рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро.По предварительным данным, сумма улова составила 44 770 евро, в основном, в купюрах по 20 и 50 евро.Местное издание Bien Public отмечает, что операция, несмотря на внешнюю комичность, потребовала определенных усилий со стороны правоохранителей. В частности, им пришлось установить периметр безопасности вокруг фонтана, чтобы обезопасить плавающие деньги от карманов любопытствующих прохожих. К месту инцидента лично прибыл глава офиса префекта департамента Данил Афсу.При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, пока неясно. По данным издания, она страдает душевным расстройством.
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франция, в мире
Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро
02:13 25.06.2021
 
© AFP 2021 / Jeff PachoudСотрудники правоохранительных органов Франции в Гренобле
Сотрудники правоохранительных органов Франции в Гренобле - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AFP 2021 / Jeff Pachoud

Полиция и спасатели во Франции выловили из фонтана женщину и почти 50 тысяч евро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция и спасатели во французском Дижоне пришли на помощь женщине, которая рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро.
"Необычная рыбалка состоялась сегодня (в четверг) днем в фонтане на центральной площади. В нем купалась одна особа в окружении почти 50 тысяч евро мелкими купюрами. Купальщице пришли на помощь. Деньги были вычерпаны с помощью сачков", - говорится в заявлении полиции департамента Кот-д'Ор на востоке страны.
По предварительным данным, сумма улова составила 44 770 евро, в основном, в купюрах по 20 и 50 евро.
Местное издание Bien Public отмечает, что операция, несмотря на внешнюю комичность, потребовала определенных усилий со стороны правоохранителей. В частности, им пришлось установить периметр безопасности вокруг фонтана, чтобы обезопасить плавающие деньги от карманов любопытствующих прохожих. К месту инцидента лично прибыл глава офиса префекта департамента Данил Афсу.
При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, пока неясно. По данным издания, она страдает душевным расстройством.
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