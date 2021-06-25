https://ria.ru/20210625/fontan-1738523582.html

Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро

Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро - РИА Новости, 25.06.2021

Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро

Полиция и спасатели во французском Дижоне пришли на помощь женщине, которая рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:13

2021-06-25T02:13

2021-06-25T02:13

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149323/80/1493238008_0:315:5976:3677_1920x0_80_0_0_e2df27ad5773a5eb3f42dc9bc72f8f05.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция и спасатели во французском Дижоне пришли на помощь женщине, которая рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро.По предварительным данным, сумма улова составила 44 770 евро, в основном, в купюрах по 20 и 50 евро.Местное издание Bien Public отмечает, что операция, несмотря на внешнюю комичность, потребовала определенных усилий со стороны правоохранителей. В частности, им пришлось установить периметр безопасности вокруг фонтана, чтобы обезопасить плавающие деньги от карманов любопытствующих прохожих. К месту инцидента лично прибыл глава офиса префекта департамента Данил Афсу.При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, пока неясно. По данным издания, она страдает душевным расстройством.

https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире