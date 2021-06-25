https://ria.ru/20210625/floyd-1738691536.html

Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда

Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда - РИА Новости, 25.06.2021

Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда

Суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:58

2021-06-25T22:58

2021-06-25T23:23

джордж флойд

миннеаполис

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Заседание транслировали американские телеканалы.Судья Питер Кэхилл заявил, что приговор основан не на общественном мнении и "не на эмоциях и симпатиях". Он выразил соболезнования семье погибшего.Обращаясь к Шовину, судья пояснил, что приговаривает его к сроку, который на десять лет больше, чем принятое для подобного преступления заключение в 150 месяцев.Ожидается, что Шовин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 15 лет — две трети срока.Обвинение просило для подсудимого 30 лет тюрьмы. Как заявил замгенпрокурора Миннесоты Мэтью Франк, он действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.Сам Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал."Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", — сказал экс-полицейский в последнем слове перед приговором.Убийство Флойда 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210410/floyd-1727676877.html

https://ria.ru/20210525/floyd-1733696972.html

миннеаполис

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джордж флойд, миннеаполис, в мире, сша