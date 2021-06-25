https://ria.ru/20210625/floyd-1738689856.html

Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения

Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения - РИА Новости, 25.06.2021

Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения

Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:24

2021-06-25T22:24

2021-06-25T22:24

джордж флойд

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские телеканалы.Он перечислил отягчающие обстоятельства в деле, по всем пунктам которого Шовин был признан виновным. По его словам, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html

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джордж флойд, сша, в мире