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Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения - РИА Новости, 25.06.2021
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:24
2021-06-25T22:24
2021-06-25T22:24
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские телеканалы.Он перечислил отягчающие обстоятельства в деле, по всем пунктам которого Шовин был признан виновным. По его словам, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html
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джордж флойд, сша, в мире
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения