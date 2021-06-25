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Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения - РИА Новости, 25.06.2021
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:24
2021-06-25T22:24
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские телеканалы.Он перечислил отягчающие обстоятельства в деле, по всем пунктам которого Шовин был признан виновным. По его словам, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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джордж флойд, сша, в мире
Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения
22:24 25.06.2021
 
© AP Photo / Sebastian ScheinerАкция протеста в Тель-Авиве
Акция протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Sebastian Scheiner

Обвинение потребовало приговорить убийцу Флойда к 30 годам заключения

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам заключения за убийство Джорджа Флойда, трансляцию заседания суда ведут американские телеканалы.

"Это больше, чем просто убийство второй степени … Мы просим суд назначить наказание в 360 месяцев", - сказал в ходе заседания Мэтью Фрэнк, заместитель генпрокурора Миннесоты.

Он перечислил отягчающие обстоятельства в деле, по всем пунктам которого Шовин был признан виновным. По его словам, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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