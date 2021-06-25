https://ria.ru/20210625/florida-1738615573.html

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:19

2021-06-25T15:19

2021-06-25T15:29

флорида

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происшествия

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти.По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.

https://ria.ru/20210625/chs-1738533774.html

флорида

майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, происшествия, в мире