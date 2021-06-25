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Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:19
2021-06-25T15:29
флорида
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сша
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти.По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
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флорида, майами, сша, происшествия, в мире
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
15:19 25.06.2021 (обновлено: 15:29 25.06.2021)
 
© REUTERS / Miami-Dade Fire RescueОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Miami-Dade Fire Rescue

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти.
"Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", - сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава в ходе пресс-конференции.
По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
Частичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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