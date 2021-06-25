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Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:19
2021-06-25T15:19
2021-06-25T15:29
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти.По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.
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флорида, майами, сша, происшествия, в мире
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
15:19 25.06.2021 (обновлено: 15:29 25.06.2021)
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде