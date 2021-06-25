https://ria.ru/20210625/festival-1738666500.html

Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира

Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира - РИА Новости, 25.06.2021

Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира

Ханты-Мансийский автономный округ в июле примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира, он пройдет в онлайн-формате и очно, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:17

2021-06-25T19:17

2021-06-25T19:17

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в июле примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира, он пройдет в онлайн-формате и очно, сообщается на сайте правительства Югры.Главная идея фестиваля - обеспечение преемственности поколений на основе сохранения, развития и популяризации национальных традиций и культуры коренных народов мира, подчеркивают региональные власти.В этом году в программе фестиваля - международный конкурс мастерства по направлениям народных художественных промыслов и ремесел, выставки, а также ряд научно-практических семинаров и конференций."Так, в программе научно-практической конференции "Художественная реконструкция по археологическим и этнографическим материалам как потенциал искусства" примут участие 31 исследователь из регионов России, Финляндии, Казахстана, городов автономного округа. Также в мероприятии в режиме видео-конференц-связи примет участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова", - отмечается в сообщении.Кроме того, в ходе фестиваля состоятся международные конкурсы мастерства по гончарству, вышивке, ковке, литью, изготовлению традиционных игрушек и национальных костюмов, вязанию, валянию из шерсти, резьбе по кости. Власти Югры подчеркивают, что фестиваль на протяжении 20 лет помогает восстанавливать забытые и утраченные традиционные промыслы финно-угорских народов.Ожидается, что онлайн-участниками мероприятия станут более 270 человек из семи стран, 19 регионов РФ и 16 городов и районов автономного округа.

https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html

https://ria.ru/20210602/most-1735272328.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество