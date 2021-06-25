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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210625/festival-1738666500.html
Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира
Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира - РИА Новости, 25.06.2021
Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира
Ханты-Мансийский автономный округ в июле примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира, он пройдет в онлайн-формате и очно, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:17
2021-06-25T19:17
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в июле примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира, он пройдет в онлайн-формате и очно, сообщается на сайте правительства Югры.Главная идея фестиваля - обеспечение преемственности поколений на основе сохранения, развития и популяризации национальных традиций и культуры коренных народов мира, подчеркивают региональные власти.В этом году в программе фестиваля - международный конкурс мастерства по направлениям народных художественных промыслов и ремесел, выставки, а также ряд научно-практических семинаров и конференций."Так, в программе научно-практической конференции "Художественная реконструкция по археологическим и этнографическим материалам как потенциал искусства" примут участие 31 исследователь из регионов России, Финляндии, Казахстана, городов автономного округа. Также в мероприятии в режиме видео-конференц-связи примет участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова", - отмечается в сообщении.Кроме того, в ходе фестиваля состоятся международные конкурсы мастерства по гончарству, вышивке, ковке, литью, изготовлению традиционных игрушек и национальных костюмов, вязанию, валянию из шерсти, резьбе по кости. Власти Югры подчеркивают, что фестиваль на протяжении 20 лет помогает восстанавливать забытые и утраченные традиционные промыслы финно-угорских народов.Ожидается, что онлайн-участниками мероприятия станут более 270 человек из семи стран, 19 регионов РФ и 16 городов и районов автономного округа.
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество
Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира
19:17 25.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк

Югра примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в июле примет международный фестиваль ремесел коренных народов мира, он пройдет в онлайн-формате и очно, сообщается на сайте правительства Югры.

"В 2021 году международный фестиваль ремесел коренных народов мира "Югра" пройдет 25-27 июня в онлайн- и офлайн-формате на территории Урая. Он традиционно проводится в регионе с 2000 года раз в два года под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и "Северного форума", - говорится в сообщении.

Главная идея фестиваля - обеспечение преемственности поколений на основе сохранения, развития и популяризации национальных традиций и культуры коренных народов мира, подчеркивают региональные власти.
В этом году в программе фестиваля - международный конкурс мастерства по направлениям народных художественных промыслов и ремесел, выставки, а также ряд научно-практических семинаров и конференций.
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"Так, в программе научно-практической конференции "Художественная реконструкция по археологическим и этнографическим материалам как потенциал искусства" примут участие 31 исследователь из регионов России, Финляндии, Казахстана, городов автономного округа. Также в мероприятии в режиме видео-конференц-связи примет участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе фестиваля состоятся международные конкурсы мастерства по гончарству, вышивке, ковке, литью, изготовлению традиционных игрушек и национальных костюмов, вязанию, валянию из шерсти, резьбе по кости. Власти Югры подчеркивают, что фестиваль на протяжении 20 лет помогает восстанавливать забытые и утраченные традиционные промыслы финно-угорских народов.
Ожидается, что онлайн-участниками мероприятия станут более 270 человек из семи стран, 19 регионов РФ и 16 городов и районов автономного округа.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
 
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