МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
14:23 25.06.2021 (обновлено: 14:51 25.06.2021)
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
"Принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами.
"Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.
Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ, добавила Мария Захарова.
"Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях" (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.