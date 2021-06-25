https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html

МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза

МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза - РИА Новости, 25.06.2021

МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза

Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, заявили в российском... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:23

2021-06-25T14:23

2021-06-25T14:51

евросовет

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами."Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ, добавила Мария Захарова."Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях" (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html

https://ria.ru/20210624/makron-1738432114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире