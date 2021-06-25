Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза - РИА Новости, 25.06.2021
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, заявили в российском... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:23
2021-06-25T14:51
евросовет
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_8d21206b75b3cebc6188d143ceb30e18.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами."Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ, добавила Мария Захарова."Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях" (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html
https://ria.ru/20210624/makron-1738432114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_ef06be3afe63f885561921d3011e93bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
14:23 25.06.2021 (обновлено: 14:51 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами.
"Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.
Флаги ЕС возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
08:00
Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию
Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ, добавила Мария Захарова.
"Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях" (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:32
Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией
 
ЕвросоветМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Лента новостейМолния