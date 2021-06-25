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МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой
МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой - РИА Новости, 25.06.2021
МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой то, евросаммит не поддержал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:49
2021-06-25T11:49
россия
дмитрий кулеба
евросоюз
ангела меркель
в мире
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой то, евросаммит не поддержал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о возобновления саммитов РФ-ЕС и заявил, что в пятницу будет общаться с французским и немецким послами, чтобы понять, какие намерения преследует Париж и Берлин.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель и поддержана Макроном. Кулеба ранее заявил, что инициатива пригласить Россию на саммит ЕС вызывает глубокую озабоченность в Киеве и будет "опасным отклонением" от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией."Саммит ЕС не поддержал предложение канцлера Меркель и президента Макрона о возобновлении саммитов РФ-ЕС, это очень хорошо, это победа. Более того, в тексте документа, который они приняли, написано, что РФ должна полностью взять обязательства за полное выполнение Минских соглашений (по урегулированию конфликта в Донбассе - ред.). Поэтому это неприятное и неожиданное нападение мы отбили, мы сейчас будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.Он добавил, что не любит дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами."Но я убежден, что когда близкие к тебе страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии и Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследует Париж и Берлин и как это соотносится с санкционной политикой против РФ и их ролью посредников в "нормандском формате", - сказал Кулеба.
https://ria.ru/20210624/merkel-1738377192.html
https://ria.ru/20210625/klimkin-1738523731.html
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россия, дмитрий кулеба, евросоюз, ангела меркель, в мире
МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой
11:49 25.06.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины назвал победой отказ Евросоюза от возобновления саммитов Россия — ЕС

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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой то, евросаммит не поддержал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о возобновления саммитов РФ-ЕС и заявил, что в пятницу будет общаться с французским и немецким послами, чтобы понять, какие намерения преследует Париж и Берлин.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель и поддержана Макроном. Кулеба ранее заявил, что инициатива пригласить Россию на саммит ЕС вызывает глубокую озабоченность в Киеве и будет "опасным отклонением" от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным
"Саммит ЕС не поддержал предложение канцлера Меркель и президента Макрона о возобновлении саммитов РФ-ЕС, это очень хорошо, это победа. Более того, в тексте документа, который они приняли, написано, что РФ должна полностью взять обязательства за полное выполнение Минских соглашений (по урегулированию конфликта в Донбассе - ред.). Поэтому это неприятное и неожиданное нападение мы отбили, мы сейчас будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.
Он добавил, что не любит дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами.
"Но я убежден, что когда близкие к тебе страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии и Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследует Париж и Берлин и как это соотносится с санкционной политикой против РФ и их ролью посредников в "нормандском формате", - сказал Кулеба.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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РоссияДмитрий КулебаЕвросоюзАнгела МеркельВ мире
 
 
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