https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738566288.html

МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой

МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой - РИА Новости, 25.06.2021

МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой то, евросаммит не поддержал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

россия

дмитрий кулеба

евросоюз

ангела меркель

в мире

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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой то, евросаммит не поддержал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о возобновления саммитов РФ-ЕС и заявил, что в пятницу будет общаться с французским и немецким послами, чтобы понять, какие намерения преследует Париж и Берлин.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель и поддержана Макроном. Кулеба ранее заявил, что инициатива пригласить Россию на саммит ЕС вызывает глубокую озабоченность в Киеве и будет "опасным отклонением" от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией."Саммит ЕС не поддержал предложение канцлера Меркель и президента Макрона о возобновлении саммитов РФ-ЕС, это очень хорошо, это победа. Более того, в тексте документа, который они приняли, написано, что РФ должна полностью взять обязательства за полное выполнение Минских соглашений (по урегулированию конфликта в Донбассе - ред.). Поэтому это неприятное и неожиданное нападение мы отбили, мы сейчас будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.Он добавил, что не любит дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами."Но я убежден, что когда близкие к тебе страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии и Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследует Париж и Берлин и как это соотносится с санкционной политикой против РФ и их ролью посредников в "нормандском формате", - сказал Кулеба.

https://ria.ru/20210624/merkel-1738377192.html

https://ria.ru/20210625/klimkin-1738523731.html

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россия, дмитрий кулеба, евросоюз, ангела меркель, в мире