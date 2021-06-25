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Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию
Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию - РИА Новости, 25.06.2021
Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию
Сорок восемь часов саммита ЕС, первая часть которого — ужин, названный рабочим, — состоялась вчера, а сегодня пройдет пленарное заседание. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:00
2021-06-25T10:12
россия
европол
марин ле пен
марио драги
евросоюз
италия
варшава
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Сорок восемь часов саммита ЕС, первая часть которого — ужин, названный рабочим, — состоялась вчера, а сегодня пройдет пленарное заседание.Официальная повестка: обсуждение поведения "противников демократии и прогресса". Таковыми страны-участницы считают Россию и Белоруссию. Пакет санкций в отношении последней будет окончательно утвержден, в нем — ожидаемо — ограничительные меры, касающиеся экспорта в Европу белорусского калия (это четверть потребляемого европейскими фермерами сырья, где и у кого покупать недостающее, неизвестно).Ну а поведение России этот новомодный европейский "партком" обсудит по пунктам, дабы ужаснуть европейскую светлоликую общественность, не представляющую последние семь лет и дня без "угрозы с Востока".Если описывать ситуацию в предложенных "западными партнерами" военных терминах, то в разведке такого рода поведение называется "отвлечением на ничтожную цель", поскольку если настоящая угроза ЕС и существует, то исходит она отнюдь не с Востока, а с Юга.Эта угроза столь существенна, что обсуждать ее откровенно никто не хочет. Потому что боятся.Ведь нелегальная миграция последние несколько лет — бикфордов шнур, который может быть запален в любую секунду. Судите сами: Турция, которой в ходе саммита европейцы тоже собираются поставить на вид, держит на своей территории три миллиона потенциальных беженцев, желающих попасть в Европу. И лишь от воли Анкары зависит, продолжить соблюдение договоренностей с Брюсселем или нет. При юридически установленных связях между НКО, которые спасают нелегалов в акватории Средиземного моря, и теми, кто сажает потенциальных просителей убежища (и возможных получателей щедрого европейского соцпакета) в утлые лодки на побережье Северной Африки, правоохранительные органы стран ЕС не предпринимают практически никаких действий, чтобы привлечь подозреваемых в торговле людьми к суду. Стоило итальянской прокуратуре копнуть чуть глубже, чем ей это позволила пресса, выяснилось, что у тех, кто отправляет надувные суденышки из Северной Африки, с теми, кто принимает на борт зафрахтованных на неизвестно чьи деньги морских транспортных средств нелегалов, налажены прочные и теплые отношения, а все достижения телекоммуникационных технологий — к услугам и тех и других.Об этом подробно пишет в докладе (далеко не первом) и Европол.В том же докладе приводятся и цифры.В среднем переправка только одного нелегального мигранта, желающего достичь "европейского эдема", приносит в карман организованной преступности семь тысяч евро. Основные маршруты: — восточный — через Грецию, а далее через Балканы и с помощью румынских, болгарских и хорватских дальнобойщиков в Германию и Францию;— западный — через испанские порты и опять с помощью дальнобойщиков и/или сочувствующих во Францию; — срединный (и самый популярный) — через итальянские порты; и опять конечной точкой маршрута выступает Франция (реже Германия).Есть данные, что ежегодно тем или иным способом во Францию попадает не менее 350-400 тысяч человек (для сравнения: это население Ниццы). Если предположить, что в стране остается только половина или треть нелегалов, то даже это теоретически должно, с одной стороны, побудить власти к решению проблемы, с другой — отрезвить общество.Улицы французских городов больше не принадлежат французам. Ходить по ним даже днем перестало быть безопасным. Даже в тех кварталах, которые считаются благополучными и фешенебельными, у женщин могут запросто сорвать с шеи цепочку, или, схватив за руку, быстро снять браслет.Остановка на красный сигнал светофора, если окно со стороны водителя не закрыто наглухо, может закончиться грабежом — часов, денег или кредитки.Поездка в метро — риск лишиться мобильного. Эти мелкие, как их называют в полицейских сводках, "правонарушения" практически никогда не попадают на страницы прессы или в ленты новостей информационных порталов — журналисты Пятой республики свято убеждены в том, что подобные сообщения "способны разжечь ненависть к слабым и незащищенным".Зато под огнем праведного гнева оказываются исправно и регулярно те, кто осмеливается о происходящем в стране говорить открыто.Самый свежий пример — многочисленные иски (в том числе и со стороны Адвокатской палаты Франции) против "Национального объединения" Марин Ле Пен: в предвыборных материалах ее партии было указано, что ежегодное содержание только одного нелегального несовершеннолетнего мигранта обходится казне приблизительно в 50 тысяч евро. Цифры эти — вполне официальные и взяты из доклада сенатской комиссии, опровергнуть их сложно, а единственный грех, который совершило "Нацобъединение", — то, что оно предало их гласности. Все та же пресса, комментаторы и эксперты, не вылезающие из ток-шоу, ведущие пропаганду за все хорошее и против всего плохого, обвиняя националистов (на самом деле — патриотов) в ксенофобии, бесконечно поддерживающие политику "открытых настежь дверей", технично не замечают ни все более тревожных отчетов Европола, ни предостережений специалистов-криминологов, связывающих (публично, что сегодня во Франции требует изрядного мужества, кстати говоря) экспоненциальный рост нелегальной миграции и уровень насилия в обществе. Морис Берже, известнейший врач-психиатр, занимающийся проблемами насилия у подростков старшего возраста и у молодых людей, в интервью "Фигаро" прямо заявляет: "Необходимо остановить бесконтрольную нелегальную миграцию на несколько лет, до тех пор, пока вновь прибывшие не смирятся с тем, что законы страны проживания соблюдать требуется. Да, кто-то может считать такое решение несправедливым, но другого выбора у нас просто нет".Бесконтрольная нелегальная миграция — практически единственный фактор, который вызывает мощные разногласия и внутри ЕС.Есть государства, которые первыми принимают на себя удар, обустраивая вновь прибывших "будущих европейцев", которых Брюссель оставляет без средств и без сколь значимой поддержки, что, в свою очередь, ведет к отсутствию любого контроля за перемещением нелегалов уже внутри сообщества. Об этом власти той же Греции говорят вполне открыто. Свой голос пытается возвысить Италия: накануне саммита Рим заявил, что требует внесения в повестку темы миграции и пересмотра хотя бы частично нынешней процедуры приема, учета и контроля желающих стать "европейцами", но призыв прагматичного Марио Драги не вызвал реакции, кроме того, что слова его "были услышаны".А есть еще Венгрия и Польша: Будапешт и Варшава, видя, что происходит в тех же Париже, Ницце, Авиньоне и в пригородах, ставших этническими гетто, совершенно не стремятся — ни в рамках "европейской солидарности", ни за возможные финансовые бонусы — воспроизводить эту ситуацию в своих странах. Тем более что и у Орбана, и у Моравецкого (в отличие от Макрона, у которого практически нет сторонников) есть мандат общества на проведение именно такой политики.Таким образом, если бесконтрольная нелегальная миграция не разорвет в итоге принимающие их государства извне, то над Евросоюзом продолжит висеть дамоклов меч распада изнутри, поскольку вечно не замечать такой абсцесс невозможно. Его либо придется вскрыть, назвав происходящее своими именами, то есть когда "поиски лучшей доли" окажутся торговлей людьми, НКО, эти "спасители жизней", превратятся в пособников мафии, а суммы, которые тратит казна, перестанут быть секретом и будут доступны каждому европейскому налогоплательщику, либо политика умолчания, сокрытия и цензуры продолжится — до логического итога.Таковым будет сепсис, общее заражение европейского организма, то есть пока не начнется гражданская война. На улицах того же Парижа или Ниццы.О чем Макрона, кстати, уже предупредили военные. Трижды. Но судя по тому, что сегодня и президент Франции, и другие лидеры в силу интеллектуальной слепоты, идеологической индоктринированности и мелкой предвыборной конъюнктуры считают врагом европейского единства не нелегальную бесконтрольную миграцию, а Россию, никакой смены вектора не произойдет. В Брюсселе, таким образом, решили дождаться общеевропейского перитонита, который, кстати, резать-то все равно придется.
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Елена Караева
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россия, европол, марин ле пен, марио драги, евросоюз, италия, варшава, колумнисты - авторы, авторы, в мире
Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию
08:00 25.06.2021 (обновлено: 10:12 25.06.2021)
 
© AFP 2021 / Kenzo TribouillardФлаги ЕС возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги ЕС возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию

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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Сорок восемь часов саммита ЕС, первая часть которого — ужин, названный рабочим, — состоялась вчера, а сегодня пройдет пленарное заседание.
Официальная повестка: обсуждение поведения "противников демократии и прогресса". Таковыми страны-участницы считают Россию и Белоруссию.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
Пакет санкций в отношении последней будет окончательно утвержден, в нем — ожидаемо — ограничительные меры, касающиеся экспорта в Европу белорусского калия (это четверть потребляемого европейскими фермерами сырья, где и у кого покупать недостающее, неизвестно).
Ну а поведение России этот новомодный европейский "партком" обсудит по пунктам, дабы ужаснуть европейскую светлоликую общественность, не представляющую последние семь лет и дня без "угрозы с Востока".
Если описывать ситуацию в предложенных "западными партнерами" военных терминах, то в разведке такого рода поведение называется "отвлечением на ничтожную цель", поскольку если настоящая угроза ЕС и существует, то исходит она отнюдь не с Востока, а с Юга.
Эта угроза столь существенна, что обсуждать ее откровенно никто не хочет. Потому что боятся.
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав на африканском побережье Сеута из Марокко - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 08:00
Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис
Ведь нелегальная миграция последние несколько лет — бикфордов шнур, который может быть запален в любую секунду.
Судите сами: Турция, которой в ходе саммита европейцы тоже собираются поставить на вид, держит на своей территории три миллиона потенциальных беженцев, желающих попасть в Европу. И лишь от воли Анкары зависит, продолжить соблюдение договоренностей с Брюсселем или нет.
При юридически установленных связях между НКО, которые спасают нелегалов в акватории Средиземного моря, и теми, кто сажает потенциальных просителей убежища (и возможных получателей щедрого европейского соцпакета) в утлые лодки на побережье Северной Африки, правоохранительные органы стран ЕС не предпринимают практически никаких действий, чтобы привлечь подозреваемых в торговле людьми к суду.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
Стоило итальянской прокуратуре копнуть чуть глубже, чем ей это позволила пресса, выяснилось, что у тех, кто отправляет надувные суденышки из Северной Африки, с теми, кто принимает на борт зафрахтованных на неизвестно чьи деньги морских транспортных средств нелегалов, налажены прочные и теплые отношения, а все достижения телекоммуникационных технологий — к услугам и тех и других.
Об этом подробно пишет в докладе (далеко не первом) и Европол.
В том же докладе приводятся и цифры.
В среднем переправка только одного нелегального мигранта, желающего достичь "европейского эдема", приносит в карман организованной преступности семь тысяч евро.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини на встрече в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 07:58
Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев
Основные маршруты:
— восточный — через Грецию, а далее через Балканы и с помощью румынских, болгарских и хорватских дальнобойщиков в Германию и Францию;
— западный — через испанские порты и опять с помощью дальнобойщиков и/или сочувствующих во Францию;
— срединный (и самый популярный) — через итальянские порты; и опять конечной точкой маршрута выступает Франция (реже Германия).
Есть данные, что ежегодно тем или иным способом во Францию попадает не менее 350-400 тысяч человек (для сравнения: это население Ниццы). Если предположить, что в стране остается только половина или треть нелегалов, то даже это теоретически должно, с одной стороны, побудить власти к решению проблемы, с другой — отрезвить общество.
Люди в защитных масках проходят мимо центра вакцинации от СOVID-19 в Риме - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
Европа нашла виновного в своих проблемах
Улицы французских городов больше не принадлежат французам. Ходить по ним даже днем перестало быть безопасным. Даже в тех кварталах, которые считаются благополучными и фешенебельными, у женщин могут запросто сорвать с шеи цепочку, или, схватив за руку, быстро снять браслет.
Остановка на красный сигнал светофора, если окно со стороны водителя не закрыто наглухо, может закончиться грабежом — часов, денег или кредитки.
Поездка в метро — риск лишиться мобильного.
Эти мелкие, как их называют в полицейских сводках, "правонарушения" практически никогда не попадают на страницы прессы или в ленты новостей информационных порталов — журналисты Пятой республики свято убеждены в том, что подобные сообщения "способны разжечь ненависть к слабым и незащищенным".
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
18 мая, 08:51
Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
Зато под огнем праведного гнева оказываются исправно и регулярно те, кто осмеливается о происходящем в стране говорить открыто.
Самый свежий пример — многочисленные иски (в том числе и со стороны Адвокатской палаты Франции) против "Национального объединения" Марин Ле Пен: в предвыборных материалах ее партии было указано, что ежегодное содержание только одного нелегального несовершеннолетнего мигранта обходится казне приблизительно в 50 тысяч евро. Цифры эти — вполне официальные и взяты из доклада сенатской комиссии, опровергнуть их сложно, а единственный грех, который совершило "Нацобъединение", — то, что оно предало их гласности.
Все та же пресса, комментаторы и эксперты, не вылезающие из ток-шоу, ведущие пропаганду за все хорошее и против всего плохого, обвиняя националистов (на самом деле — патриотов) в ксенофобии, бесконечно поддерживающие политику "открытых настежь дверей", технично не замечают ни все более тревожных отчетов Европола, ни предостережений специалистов-криминологов, связывающих (публично, что сегодня во Франции требует изрядного мужества, кстати говоря) экспоненциальный рост нелегальной миграции и уровень насилия в обществе.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 08:00
Европе не дают избавиться от обязательств по сдерживанию России
Морис Берже, известнейший врач-психиатр, занимающийся проблемами насилия у подростков старшего возраста и у молодых людей, в интервью "Фигаро" прямо заявляет: "Необходимо остановить бесконтрольную нелегальную миграцию на несколько лет, до тех пор, пока вновь прибывшие не смирятся с тем, что законы страны проживания соблюдать требуется. Да, кто-то может считать такое решение несправедливым, но другого выбора у нас просто нет".
Бесконтрольная нелегальная миграция — практически единственный фактор, который вызывает мощные разногласия и внутри ЕС.
Есть государства, которые первыми принимают на себя удар, обустраивая вновь прибывших "будущих европейцев", которых Брюссель оставляет без средств и без сколь значимой поддержки, что, в свою очередь, ведет к отсутствию любого контроля за перемещением нелегалов уже внутри сообщества. Об этом власти той же Греции говорят вполне открыто.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Европа загнала отношения с Россией в тупик. Но почему-то не рада этому
Свой голос пытается возвысить Италия: накануне саммита Рим заявил, что требует внесения в повестку темы миграции и пересмотра хотя бы частично нынешней процедуры приема, учета и контроля желающих стать "европейцами", но призыв прагматичного Марио Драги не вызвал реакции, кроме того, что слова его "были услышаны".
А есть еще Венгрия и Польша: Будапешт и Варшава, видя, что происходит в тех же Париже, Ницце, Авиньоне и в пригородах, ставших этническими гетто, совершенно не стремятся — ни в рамках "европейской солидарности", ни за возможные финансовые бонусы — воспроизводить эту ситуацию в своих странах. Тем более что и у Орбана, и у Моравецкого (в отличие от Макрона, у которого практически нет сторонников) есть мандат общества на проведение именно такой политики.
Таким образом, если бесконтрольная нелегальная миграция не разорвет в итоге принимающие их государства извне, то над Евросоюзом продолжит висеть дамоклов меч распада изнутри, поскольку вечно не замечать такой абсцесс невозможно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00
Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения
Его либо придется вскрыть, назвав происходящее своими именами, то есть когда "поиски лучшей доли" окажутся торговлей людьми, НКО, эти "спасители жизней", превратятся в пособников мафии, а суммы, которые тратит казна, перестанут быть секретом и будут доступны каждому европейскому налогоплательщику, либо политика умолчания, сокрытия и цензуры продолжится — до логического итога.
Таковым будет сепсис, общее заражение европейского организма, то есть пока не начнется гражданская война. На улицах того же Парижа или Ниццы.
О чем Макрона, кстати, уже предупредили военные. Трижды.
Начальник Генерального штаба Франции Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 2017 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00
Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались
Но судя по тому, что сегодня и президент Франции, и другие лидеры в силу интеллектуальной слепоты, идеологической индоктринированности и мелкой предвыборной конъюнктуры считают врагом европейского единства не нелегальную бесконтрольную миграцию, а Россию, никакой смены вектора не произойдет.
В Брюсселе, таким образом, решили дождаться общеевропейского перитонита, который, кстати, резать-то все равно придется.
 
РоссияЕврополМарин Ле ПенМарио ДрагиЕвросоюзИталияВаршаваКолумнисты - АвторыАвторыВ мире
 
 
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