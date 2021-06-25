В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
15:42 25.06.2021 (обновлено: 15:54 25.06.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
В Минобороны назвали действия британского эсминца в Черном море эпическим фиаско
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" предупредительную стрельбу, открытую 23 июня российским сторожевым кораблем по вторгшемуся в российские территориальные воды эсминцу.
"Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", - отметил Конашенков.
По его словам, Минобороны РФ призывает "Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".
Конашенков также назвал провокации эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, "эпическим фиаско", которое "надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил".
"Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией", - добавил генерал.