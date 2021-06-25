https://ria.ru/20210625/esminets-1738619820.html

В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско

В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско - РИА Новости, 25.06.2021

В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско

Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:42

2021-06-25T15:42

2021-06-25T15:54

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

в мире

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" предупредительную стрельбу, открытую 23 июня российским сторожевым кораблем по вторгшемуся в российские территориальные воды эсминцу.По его словам, Минобороны РФ призывает "Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".Конашенков также назвал провокации эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, "эпическим фиаско", которое "надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил"."Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией", - добавил генерал.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

россия

черное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире