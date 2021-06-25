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В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско - РИА Новости, 25.06.2021
В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:54
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" предупредительную стрельбу, открытую 23 июня российским сторожевым кораблем по вторгшемуся в российские территориальные воды эсминцу.По его словам, Минобороны РФ призывает "Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".Конашенков также назвал провокации эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, "эпическим фиаско", которое "надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил"."Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией", - добавил генерал.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире
В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
15:42 25.06.2021 (обновлено: 15:54 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Минобороны назвали действия британского эсминца в Черном море эпическим фиаско

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" предупредительную стрельбу, открытую 23 июня российским сторожевым кораблем по вторгшемуся в российские территориальные воды эсминцу.

"Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", - отметил Конашенков.

По его словам, Минобороны РФ призывает "Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".
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Конашенков также назвал провокации эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, "эпическим фиаско", которое "надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил".
"Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией", - добавил генерал.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияВ мире
 
 
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