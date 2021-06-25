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Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря
Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря - РИА Новости, 25.06.2021
Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря
Американский ракетный эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное после завершения патрулирования, сообщает 6-й флот ВМС США в Twitter. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:17
2021-06-25T10:17
черное море
военно-морские силы сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное после завершения патрулирования, сообщает 6-й флот ВМС США в Twitter.Ранее сообщалось, что американский эсминец зашел в Черное море 11 июня. В Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) отмечали, что за кораблем следят силы Черноморского флота.Эскадренный миноносец ВМС США "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминца составляет 337 человек.С начала года боевые корабли США, включая ракетный крейсер типа "Тикондерога", несколько раз заходили в акваторию Черного моря.
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черное море, военно-морские силы сша, сша, в мире
Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря
10:17 25.06.2021
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi BrАмериканский эсминец USS Laboon
Американский эсминец USS Laboon - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi Br

Шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное после завершения патрулирования, сообщает 6-й флот ВМС США в Twitter.
"Корабль ВМС США "Лабун" начал переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морского патрулирования в поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американский эсминец зашел в Черное море 11 июня. В Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) отмечали, что за кораблем следят силы Черноморского флота.
Эскадренный миноносец ВМС США "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминца составляет 337 человек.
С начала года боевые корабли США, включая ракетный крейсер типа "Тикондерога", несколько раз заходили в акваторию Черного моря.
 
Черное мореВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
 
 
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