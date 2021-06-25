Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря
Шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Лабун" начинает переход из Черного моря в Средиземное после завершения патрулирования, сообщает 6-й флот ВМС США в Twitter.
"Корабль ВМС США "Лабун" начал переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морского патрулирования в поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американский эсминец зашел в Черное море 11 июня. В Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) отмечали, что за кораблем следят силы Черноморского флота.
Эскадренный миноносец ВМС США "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминца составляет 337 человек.
С начала года боевые корабли США, включая ракетный крейсер типа "Тикондерога", несколько раз заходили в акваторию Черного моря.
BREAKING: 🇺🇸 #USSLaboon begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! pic.twitter.com/C4EjYv0wJY— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2021