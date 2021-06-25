https://ria.ru/20210625/esminets-1738532440.html
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
ФСБ опубликовала кадры инцидента с британским военным кораблем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T07:48
2021-06-25T07:48
2021-06-25T07:48
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дебора броннерт
черное море
петр порошенко
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
великобритания
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры инцидента с британским военным кораблем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море.В ролике видно, как военнослужащие неоднократно требуют от эсминца покинуть российские территориальные воды, а затем открывают предупредительный огонь.Реакция в ГосдумеЧлен Комитета по международным делам Елены Паниной раскритиковала позицию премьера Великобритании по инциденту с военным кораблем.Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца недалеко от берегов Крыма "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Лондон не признает "аннексию" полуострова.По мнению Паниной, провокация с эсминцем направлена против итогов встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Парламентарий напомнила об инциденте с украинскими моряками в Керченском проливе, и указала на сходство действий Джонсона с решениями бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Опасная игра"Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также раскритиковал слова Джонсона, назвав его позицию по судоходству в регионе "опасной игрой".По мнению Гемпеля, позиция британского лидера может привести к "достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем".Он отметил, что Москва понимает опасность эскалации ситуации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако депутат предостерег Лондон от дальнейших провокаций на государственной границе России.Кроме того, он раскритиковал слова Джонсона о непризнании воссоединения Крыма с Россией.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены инцидентом с британским военным кораблем, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.Вторжение британского эсминцаНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах корабля. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html
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Видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем.
На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британцев покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь.
После выстрелов Defender покинул российское море.
2021-06-25T07:48
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, черное море, петр порошенко, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, великобритания, москва, республика крым, в мире
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
ФСБ опубликовала видео предупредительной стрельбы по курсу эсминца Defender в Черном море
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ФСБ
опубликовала кадры инцидента с британским военным кораблем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море
.
В ролике видно, как военнослужащие неоднократно требуют от эсминца покинуть российские территориальные воды, а затем открывают предупредительный огонь.
"Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!", — слышны на видео команды пограничников.
Реакция в Госдуме
Член Комитета по международным делам Елены Паниной
раскритиковала позицию премьера Великобритании по инциденту с военным кораблем.
Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца недалеко от берегов Крыма "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Лондон не признает "аннексию" полуострова.
По мнению Паниной, провокация с эсминцем направлена против итогов встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
"Мы имеем дело с осознанной провокацией, направленной на то, чтобы перечеркнуть позитивные итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве", — заявила Панина.
Парламентарий напомнила об инциденте с украинскими моряками в Керченском проливе, и указала на сходство действий Джонсона с решениями бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"Теперь мы видим, что в Лондоне есть человек, готовый подражать провалившемуся по всем направлениям одиозному экс-президенту Украины", — отметила Панина.
"Опасная игра"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
также раскритиковал слова Джонсона, назвав его позицию по судоходству в регионе "опасной игрой".
По мнению Гемпеля, позиция британского лидера может привести к "достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем".
Он отметил, что Москва понимает опасность эскалации ситуации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако депутат предостерег Лондон от дальнейших провокаций на государственной границе России.
"Жесткий ответ не заставит себя долго ждать в случае повторения провокаций", — подчеркнул Гемпель.
Кроме того, он раскритиковал слова Джонсона о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены инцидентом с британским военным кораблем, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.
Вторжение британского эсминца
Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М
в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.
В свою очередь, в Лондоне
заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины
в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах корабля. По словам премьера Британии Бориса Джонсона
, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт
, ей выразили решительный протест.