https://ria.ru/20210625/esminets-1738532440.html

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

ФСБ опубликовала кадры инцидента с британским военным кораблем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:48

2021-06-25T07:48

2021-06-25T07:48

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

дебора броннерт

черное море

петр порошенко

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738508411_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8aed6cd59fb06fc8ea43293d53bc5d90.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры инцидента с британским военным кораблем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море.В ролике видно, как военнослужащие неоднократно требуют от эсминца покинуть российские территориальные воды, а затем открывают предупредительный огонь.Реакция в ГосдумеЧлен Комитета по международным делам Елены Паниной раскритиковала позицию премьера Великобритании по инциденту с военным кораблем.Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца недалеко от берегов Крыма "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Лондон не признает "аннексию" полуострова.По мнению Паниной, провокация с эсминцем направлена против итогов встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Парламентарий напомнила об инциденте с украинскими моряками в Керченском проливе, и указала на сходство действий Джонсона с решениями бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Опасная игра"Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также раскритиковал слова Джонсона, назвав его позицию по судоходству в регионе "опасной игрой".По мнению Гемпеля, позиция британского лидера может привести к "достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем".Он отметил, что Москва понимает опасность эскалации ситуации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако депутат предостерег Лондон от дальнейших провокаций на государственной границе России.Кроме того, он раскритиковал слова Джонсона о непризнании воссоединения Крыма с Россией.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены инцидентом с британским военным кораблем, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.Вторжение британского эсминцаНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах корабля. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738530430.html

россия

черное море

великобритания

москва

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем. На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британцев покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь. После выстрелов Defender покинул российское море. 2021-06-25T07:48 true PT6M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, черное море, петр порошенко, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, великобритания, москва, республика крым, в мире