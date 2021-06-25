Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
06:38 25.06.2021 (обновлено: 10:56 25.06.2021)
Посольство России назвало голословными заявления Пентагона об инциденте с британским эсминцем
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что, по сведениям Лондона, данные о предупредительных выстрелах — это "российская дезинформация".
"Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе", — прокомментировало российское посольство в Twitter.
Как добавили в дипмиссии, "отрицание очевидного" со стороны США говорит о том, что в Пентагоне "продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него".
"Опасная игра"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, он подчеркнул, что Лондон не признает аннексию полуострова.
"Позиция британского премьера по судоходству в Черном море у берегов Крыма — это опасная игра, которая может привести к достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем", — сказал Гемпель.
Он отметил, что в России понимают опасность эскалации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако парламентарий предостерег от дальнейших провокаций на государственной границе, добавив, что ответ не заставит себя долго ждать.
Кроме того, он раскритиковал позицию Джонсона о непризнании Крыма российским регионом.
Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены случившимся, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.
Вторжение британского эсминца
Ранее британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.
В МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.