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Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу - РИА Новости, 25.06.2021
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T06:38
2021-06-25T10:56
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дебора броннерт
су-24м
джон кирби
юрий гемпель
министерство обороны сша
великобритания
москва
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном мореРанее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что, по сведениям Лондона, данные о предупредительных выстрелах — это "российская дезинформация".Как добавили в дипмиссии, "отрицание очевидного" со стороны США говорит о том, что в Пентагоне "продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него"."Опасная игра"Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, он подчеркнул, что Лондон не признает аннексию полуострова.Он отметил, что в России понимают опасность эскалации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако парламентарий предостерег от дальнейших провокаций на государственной границе, добавив, что ответ не заставит себя долго ждать.Кроме того, он раскритиковал позицию Джонсона о непризнании Крыма российским регионом.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены случившимся, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.Вторжение британского эсминцаРанее британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.В МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест. В Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о предупредительных выстрелах.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, су-24м, джон кирби, юрий гемпель, министерство обороны сша, великобритания, москва, сша, в мире
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
06:38 25.06.2021 (обновлено: 10:56 25.06.2021)
 
© Фото : Royal Navy/LPhot Dan RosenbaumБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Royal Navy/LPhot Dan Rosenbaum

Посольство России назвало голословными заявления Пентагона об инциденте с британским эсминцем

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что, по сведениям Лондона, данные о предупредительных выстрелах — это "российская дезинформация".

"Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе", прокомментировало российское посольство в Twitter.

Как добавили в дипмиссии, "отрицание очевидного" со стороны США говорит о том, что в Пентагоне "продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него".

"Опасная игра"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, он подчеркнул, что Лондон не признает аннексию полуострова.

"Позиция британского премьера по судоходству в Черном море у берегов Крыма — это опасная игра, которая может привести к достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем", — сказал Гемпель.

Он отметил, что в России понимают опасность эскалации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако парламентарий предостерег от дальнейших провокаций на государственной границе, добавив, что ответ не заставит себя долго ждать.
Кроме того, он раскритиковал позицию Джонсона о непризнании Крыма российским регионом.
Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены случившимся, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох

Вторжение британского эсминца

Ранее британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.
В МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
В Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о предупредительных выстрелах.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
02:54
Стали известны новые подробности прохода британского эсминца у Крыма
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДебора БроннертСу-24МДжон КирбиЮрий ГемпельМинистерство обороны СШАВеликобританияМоскваСШАВ мире
 
 
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