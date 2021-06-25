https://ria.ru/20210625/esminets-1738530430.html

Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу

Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу - РИА Новости, 25.06.2021

Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу

Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:38

2021-06-25T06:38

2021-06-25T10:56

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

дебора броннерт

су-24м

джон кирби

юрий гемпель

министерство обороны сша

великобритания

москва

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном мореРанее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что, по сведениям Лондона, данные о предупредительных выстрелах — это "российская дезинформация".Как добавили в дипмиссии, "отрицание очевидного" со стороны США говорит о том, что в Пентагоне "продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него"."Опасная игра"Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Ранее Джонсон назвал проход британского эсминца "вполне уместным", заявив, что корабль двигался в украинских территориальных водах. Кроме того, он подчеркнул, что Лондон не признает аннексию полуострова.Он отметил, что в России понимают опасность эскалации, поэтому в ответ и "не было принято жестких мер". Однако парламентарий предостерег от дальнейших провокаций на государственной границе, добавив, что ответ не заставит себя долго ждать.Кроме того, он раскритиковал позицию Джонсона о непризнании Крыма российским регионом.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова возмущены случившимся, и призвал Лондон уважать выбор крымчан, а также использовать исключительно дипломатические методы во взаимоотношениях с Москвой.Вторжение британского эсминцаРанее британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения военного корабля.В МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест. В Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о предупредительных выстрелах.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524089.html

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великобритания

москва

сша

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