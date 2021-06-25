https://ria.ru/20210625/esminets-1738529223.html
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу - РИА Новости, 25.06.2021
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о российской "дезинформации" по инциденту с британским эсминцем Defender. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:34
2021-06-25T05:34
2021-06-25T06:01
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
джон кирби
министерство обороны сша
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о российской "дезинформации" по инциденту с британским эсминцем Defender.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, согласно британскому министерству обороны, сообщения о предупредительных выстрелах для эсминца представляют собой "российскую дезинформацию"."Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него", - добавила дипмиссия РФ.В среду Минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, джон кирби, министерство обороны сша, сергей рябков, москва, сша, в мире, политика
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:34 25.06.2021 (обновлено: 06:01 25.06.2021)
Посольство РФ в США назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем